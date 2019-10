Karriereende? Bayern-Kapitän Neuer spricht Klartext

Maja Hitij, getty

Manuel Neuer spielt seit 2011 beim FC Bayern

Nach zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren hat Manuel Neuer vom FC Bayern München in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verpasst. Auch mit 33 Jahren denkt der Torhüter noch nicht an sein Karriereende.

"Einige Beobachter dachten, dass ich am Ende sei und niemals zurückkehren werde", sagte der Kapitän des FC Bayern im Rückblick auf seine Verletzungszeit gegenüber "France Football".

Doch in dieser Spielzeit beweist Neuer bislang das Gegenteil. "Ich möchte mich so lange wie möglich auf höchster Ebene bewegen, solange mein Körper mitspielt. Solange ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden, werde ich weiterspielen", so der Keeper über seine Zukunft.

Neuers Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2021 datiert. "In der Zwischenzeit will ich mein Bestes geben, um unsere Ziele zu erreichen und meine Titelsammlung zu erweitern. Ich spüre keinen Druck hinsichtlich meiner Zukunft", verriet Neuer weiter.

Auch an Motivation mangelt es Neuer nicht: "Mein Ziel ist es nicht, jeden Morgen zum Training zu gehen und mich mit meinem Niveau zufrieden zu geben, ohne wirklich ehrgeizig zu sein. Ich möchte jeden Tag Fortschritte machen."