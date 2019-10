Das ist dran an den Rangnick-Gerüchten beim FC Bayern

Maja Hitij, getty

Ralf Rangnick trainierte bis Mai RB Leipzig

Trotz der jüngsten Pflichtspielsiege gegen Olympiakos Piräus (3:2) und 1. FC Union Berlin (2:1) kommt der FC Bayern München nicht richtig zur Ruhe. Ständig halten sich die Spekulationen um ein möglicherweise bevorstehendes Ende von Cheftrainer Niko Kovac beim deutschen Rekordmeister.

Diese Gerüchte wurden in den letzten Tagen erneut befeuert. So wurden jüngst von "Sport1" mögliche Nachfolge-Kandidaten aufgegriffen. Eine Personalie, mit der sich die Klubbosse an der Säbener Straße bereits befasst haben sollen, ist Ralf Rangnick. Der langjährige Bundesliga-Trainer ist derzeit für RB Leipzig als "Head of International Relations and Scouting" tätig, stand noch bis Mai 2019 als hauptverantwortlicher Trainer an der Seitenlinie der Sachsen.

Wie der Sender erfahren haben will, besteht derzeit kein Kontakt zwischen dem Deutschen Meister und dem 61-Jährigen. Das soll aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Münchner Rangnick nicht als mögliche Alternative zu Niko Kovac auf dem Zettel haben.

Im Frühjahr soll Rangnick selbst seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, über einen möglichen Wechsel zum deutschen Branchenprimus nachzudenken - sofern der Trainerposten beim FC Bayern freiwerden würde.

Auch Pochettino ein Kandidat?

Neben Ralf Rangnick gilt auch Mauricio Pochettino als möglicher Kandidat für eine Kovac-Nachfolge, sollte den derzeitigen Bayern-Coach der sportliche Erfolg verlassen.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll laut "Sport1" großer Fan der Arbeit des Argentiniers sein, der Tottenham Hotspur in diesem Jahr bis ins Endspiel der Champions League geführt hatte.

Mehr als ein loses Gespräch im Rahmen des Audi Cups in der Saisonvorbereitung hat es bislang aber wohl noch nicht gegeben.