Schnappt Liverpool den Bayern Zakaria weg?

Christof Koepsel, getty

Denis Zakaria überzeugt mit guten Leistungen bei Borussia Mönchengladbach

Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach wird immer mehr zum Ziel europäischer Spitzenklubs. Nachdem zuletzt von einem Interesse von Borussia Dortmund und dem FC Bayern berichtet wurde, greift offenbar nun auch der FC Liverpool ein.

Geht es nach "Sky Sport News HD" wird Denis Zakaria im kommenden Sommer Borussia Mönchengladbach mit großer Wahrscheinlichkeit den Rücken kehren. Einen Austausch zwischen den Reds und Zakarias Umfeld habe es bereits gegeben, obgleich konkrete Zahlen noch kein Thema gewesen sein sollen.

Neben dem amtierenden Champions-League-Sieger rechnen sich dem Bericht zufolge zudem auch der FC Arsenal und Manchester United Chancen aus. Zuvor wurden Avancen von Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Atlético Madrid laut.

Aus der Bundesliga besteht weiterhin das Interesse des FC Bayern München, so der TV-Sender weiter. Im Rahmen des Möglichen sei eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro für den 22-Jährigen.

Zakaria hat bei den Fohlen noch einen Vertrag bis Sommer 2022 und soll nach Wunsch der Gladbacher Verantwortlichen noch lange am Niederrhein spielen. Im vergangenen Sommer soll etwa der BVB mit einem Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro an einer Verpflichtung gescheitert sein.

Der Mittelfeldspieler hatte entsprechende Meldungen zuletzt im "kicker" als "Gerüchte" abgestempelt, allerdings auch hinzugefügt: "Klar, im Fußball weiß man nie, was passieren kann."