Ex-FCB-Talent Pantovic: "Guardiola hat mich fasziniert"

Maja Hitij, getty

Pantovic stammt aus der Jugend des FC Bayern

Das Duell des VfL Bochum im DFB-Pokal gegen den FC Bayern wird für Milos Pantovic etwas ganz besonderes. Der Angreifer des VfL stammt aus der Jugend des Rekordmeisters und durfte für die Münchner im Jahr 2015 unter Pep Guardiola sein Bundesliga-Debüt feiern. Beim Gedanken an den Star-Coach gerät der 23-Jährige ins Schwärmen.

"Er hat mir mit dem Debüt den schönsten Moment meiner Zeit beim FC Bayern ermöglicht", erinnerte sich Pantovic im Interview mit "Spox". "Guardiola hat mich immer wieder im Training fasziniert. Er ist ein Perfektionist, der auf jedes noch so kleine Detail achtet."

Am 17. Oktober 2015 wechselte der heutige ManCity-Teammanger den jungen Pantovic in der Nachspielzeit gegen Werder Bremen ein. Es ist bis heute der einzige Einsatz des gebürtigen Münchners im deutschen Oberhaus geblieben. Abgesehen von ein paar Nominierungen für den Profikader kam Pantovic ansonsten nur für die Reserve des FC Bayern zum Einsatz.

In der Regionalliga Bayern gelangen dem Rechtsaußen in 94 Spielen 34 Tore und 27 Assists. 2018 folgte dann der Wechsel in die 2. Liga zum VfL Bochum. "Ich habe für mich keine Perspektive mehr beim FC Bayern gesehen", sagte Pantovic rückblickend. "Der Verein gehört zu den fünf besten der Welt. Ich muss offen und ehrlich sagen, dass das Niveau bei den Profis zu hoch für mich war, um den Durchbruch zu schaffen. Als junger Spieler brauchst du viele Einsätze, um dich bestmöglich weiterzuentwickeln." Nach ein paar Jahren in der Regionalliga habe er nicht stagnieren wollen, "sondern den nächsten Schritt machen".

Pantovic: "Beim FC Bayern muss man ein Ausnahmetalent sein"

Damit steht der ehemalige serbische U21-Nationalspieler stellvertretend für viele Talente des Rekordmeisters. Dass es so wenige in den Profibereich schaffen, liegt für Pantovic jedoch nicht an einer schlechten Jugendarbeit des FC Bayern.

"Es gibt zahlreiche Talente, die das Zeug zum Bundesligaspieler haben. Ich würde eher sagen, dass die Arbeit, die bei den Profis gemacht wird, zu gut ist. Der Verein will in jeder Saison die Champions League gewinnen und kann sich fertige Topspieler für 60, 70 oder wie in diesem Jahr 80 Millionen Euro leisten." Deshalb müsse man schon ein absolutes Ausnahmetalent sein, um sich zu behaupten.

Ein Highlight für Pantovic wäre natürlich ein Einsatz im Pokal gegen seinen Ex-Klub. "Es wird ein emotionaler Abend für mich", gab er zu. "Auch weil neben meiner Familie ein paar Freunde aus München zu Besuch kommen. Ich werde mein Bestes geben, wenn ich spiele."