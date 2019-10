Lars Bender fehlt Bayer gegen Gladbach

unknown

Bayer Leverkusen ohne Lars Bender gegen Gladbach

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. Der 30-Jährige erlitt in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag gegen den SC Paderborn (1:0) einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel, das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Bender fehlt damit mindestens im anstehenden Liga-Duell am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Ausfall des Defensivspielers über das Wochenende hinaus ist allerdings wahrscheinlich.

Offen ist, ob Lars Benders Zwillingsbruder Sven gegen Gladbach spielen kann. Der frühere Dortmunder hatte sich eine Woche zuvor in der Champions League bei Atlético Madrid (0:1) eine Knöchelverletzung zugezogen. Er saß vorsichtshalber gegen Paderborn nur auf der Bank.

ℹ️ Lars #Bender hat sich gestern Abend im Zweitrundenspiel des #DFBPokal gegen Paderborn einen kleinen Faserriss im Oberschenkel zugezogen und wird der #Werkself vorerst fehlen.

▶️ https://t.co/suJtF3xtOg



Werde schnell wieder fit, Capitano! 🙌



🔙 #B04SCP 🔜 #B04BMG pic.twitter.com/jk232iZHQr — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 30. Oktober 2019

Fehlen werden der Werkself mit ziemlicher Sicherheit Mittelfeldspieler Charles Aranguiz (Haarriss im Mittelfuß) und Defensivspieler Wendell (Oberschenkelzerrung), die sich mittlerweile aber wieder im Aufbautraining befinden.