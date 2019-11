Sancho im Winter weg? Chelsea steigt in den Poker ein

Jadon Sancho könnte den BVB unter Umständen bereits im Januar verlassen

Die Gerüchte um Jadon Sancho vom BVB nehmen wieder Fahrt auf. Galt Manchester United lange Zeit als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des Youngsters, mischt nun ein weiterer Top-Klub von der Insel mit.

Einem Bericht der "Sun" zufolge bemüht sich der FC Chelsea ebenfalls intensiv um den 19-Jährigen. Das Blatt nennt einige Gründe, die für einen Wechsel zu den Blues sprechen.

So setzt Trainer Frank Lampard zum einen gerne auf junge Spieler. Zum anderen hat Sancho mit Tammy Abraham und Callum Hudson-Odoi zwei Kumpels in der Mannschaft, die ihm von einem Wechsel an die Stamford Bridge nicht abraten würden.

Der britische Unternehmer Frank Khalid berichtete zuletzt, Sanchos Vater, der zum Beraterteam seines Sohnes gehört, würde in Chelsea den "idealen Verein" für seinen Filius sehen.

Dazu kommt, dass bei den Blues im kommenden Sommer eine Planstelle auf dem rechten Flügel frei wird. Die Verträge von Pedro und Willian laufen aus, spätestens dann sucht Chelsea nach Ersatz.

Chelsea erhofft sich mit Sancho die Lücke schließen zu können, die Eden Hazard im vergangenen Sommer mit seinem Wechsel zu Real Madrid hinterlassen hat.

Dem Bericht zufolge ist ein Winter-Transfer nicht gänzlich ausgeschlossen, wahrscheinlicher ist aber, dass das Wettbieten um den begehrten Engländer erst im Sommer startet.