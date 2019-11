FC Bayern lehnt angeblich Mandzukic-Rückkehr ab

Alessandro Sabattini, getty

Will Mario Mandzukic zurück zum FC Bayern?

Bei Juventus Turin steht Mario Mandzukic auf dem Abstellgleis und wurde erst vor kurzem vom Training freigestellt, um mit anderen Vereinen wegen eines Winter-Wechsels zu verhandeln. Angeblich will der Kroate zum FC Bayern München zurück. Der deutsche Rekordmeister zeigen aber wenig Interesse an einer Rückholaktion.

Laut "Calciomercato" steht ein Abgang von Mandzukic aus Turin in der kommenden Transferperiode fest.

Der neue Juventus-Coach Maurizio Sarri hat für den 33-Jährigen keine Verwendung und nominierte ihn nicht für den Champions-League-Kader der Bianconeri.

Für fünf Millionen Euro soll der Sturmtank den Serienmeister aus Italien verlassen dürfen - im Vergleich zu aktuellen Summen auf dem Transfermarkt also ein echtes Schnäppchen.

Als möglicher Abnehmer hat sich Manchester United bereits in Stellung gebracht. Die Red Devils wollen den ehemaligen Stürmer von Atlético Madrid wohl unbedingt als Nachfolger von Romelu Lukaku verpflichten, der sich im Sommer Inter Mailand anschloss. Auch der FC Sevilla und West Ham United sollen Interesse an Mandzukic haben.

Dem Bericht zufolge strebt der Vize-Weltmeister aber einen Wechsel zurück in die Bundesliga zum FC Bayern an. Für die Münchner erzielte er zwischen 2012 und 2014 in 54 Spielen 33 Tore. Allerdings sollen die Verantwortlichen kein Interesse an einem Transfer zeigen.

Bereits im Sommer wurde Mandzukic mit einem Wechsel in die höchste deutsche Spielklasse in Verbindung gebracht, damals galt neben dem FC Bayern auch zu Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer. Einer Verpflichtung schob BVB-Coach Favre jedoch angeblich einen Riegel vor.