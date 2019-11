Gladbachs Herrmann: "Bin hier der glücklichste Mensch"

Dean Mouhtaropoulos, getty

Patrick Herrmann spielte bisher nur für Gladbach in der Bundesliga

Patrick Herrmann ist schon lange ein richtiges Urgestein beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Seit knapp zehn Jahren läuft der Offensivmann für die Fohlenelf im deutschen Fußball-Oberhaus auf, ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Der 28-Jährige bringt es mittlerweile auf 252 Bundesliga-Spiele, alle im Trikot der Gladbacher. Herrmann selbst blickt mit Stolz auf seine bisherige Karriere am Niederrhein, berichtete im Gespräch mit dem "Sportbuzzer" auch von ausgeschlagenen lukrativen Angeboten anderer Klubs: "Es wäre unredlich zu behaupten, dass ich nicht auch bei Borussia sehr gutes Geld verdienen würde. Trotzdem stimmt es, dass ich durch einen Wechsel, etwa als ich 2015 Nationalspieler wurde, wohl noch mehr Geld hätte verdienen können. Aber was soll’s? [...] Hier, bei Borussia, bin ich der glücklichste Mensch der Welt."

In der vergangenen Saison musste Herrmann lange Zeit um einen neuen Kontrakt in Mönchengladbach bangen. Er selbst sprach von einem "Wunder", dass er letztlich weiter für den VfL auflaufen darf. Vor rund einem Jahr standen die Zeichen bereits eindeutig auf Trennung, nachdem Herrmann unter dem damaligen Coach Dieter Hecking keine große Rolle mehr gespielt hatte: "Ich musste mich nach Alternativen umsehen. Letztlich konnte ich es trotz einiger Angebote im Winter nicht übers Herz bringen, Borussia zu verlassen."

In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß sieben Mal für Gladbach in der Liga auf dem Rasen, überragte Anfang Oktober mit einem Doppelpack gegen den FC Augsburg (5:1). Selbst mit einer Rückkehr in die Nationalmannschaft, für die Herrmann bisher zwei A-Länderspiele absolvierte, wurde der gebürtige Saarbrückener vermehrt in Verbindung gebracht.

"Wir haben so viele gute Spieler in Deutschland, dass das für mich jetzt wirklich kein Thema ist. Dennoch weiß man nie, wie eine Saison verläuft. Deshalb hake ich nichts ab", erklärte Herrmann.