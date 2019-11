Zoff um Salihamidzic bei JHV des FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Zoff um Hasan Salihamidzic bei JHV des FC Bayern

Die Bewertung der Arbeit des zukünftigen Sportvorstands Hasan Salihamidzic hat auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am Samstag für Zoff gesorgt.

Ein Mitglied des Rekordmeisters übte in seiner Rede harsche Kritik an Salihamidzic und dessen Rolle in der zurückliegenden Sommer-Transferperiode. "Ich möchte nicht sagen, dass es eine Farce war, aber es kommt dem Ganzen schon sehr nahe", hieß es in der Wortmeldung.

Der FC Bayern brauche einen Sportvorstand, der "alleine durch seine Aura Aufbruchstimmung erzeugt und nicht in irgendwelchen zweitklassigen TV-Shows verteidigt werden muss", bezog sich das Bayern-Mitglied zudem auf den viel diskutierten Anruf von Ex-Präsident Uli Hoeneß im "Doppelpass" am letzten Wochenende.

Auch die Außendarstellung von Salihamidzic kam in der Wortmeldung nicht gut weg. Der Klub solle dem 42-jährigen Bosnier ein "Rhetoriktraining" verordnen, forderte das Mitglied. Salihamidzic habe zwar vielleicht das Scouting der Münchner revolutioniert, werde aber "kein großer Redner mehr".

Pfiffe und Buh-Rufe, Rummenigge verteidigt Salihamidzic

Der Beitrag erntete nicht nur Zustimmung in der Olympiahalle, auch zahlreiche Pfiffe und Buh-Rufe erklangen. Zudem lobte ein weiteres Mitglied in seiner Wortmeldung, man könne Salihamidzic "mittlerweile ein gutes Schulzeugnis" geben.

Auch Karl-Heinz Rummenigge stärkte Salihamidzic den Rücken. Der Vorstandsvorsitzende bat um einen sensibleren Umgang mit dem Ex-Profi.

Die Kritik am Noch-Sportdirektor sei "nicht seriös und fair. Keiner, der sich in sozialen Medien über ihn auskotzt, kennt ihn. Kennen tun ihn nur die, die tagtäglich mit ihm zusammenarbeiten. Er hat nur Wohl und Wehe des FC Bayern im Sinn und damit auch den Erfolg."

Salihamidzic sei "auf einem guten Weg", ergänzte Rummenigge und appellierte an die Mitglieder: "Geben Sie ihm die Chance. Er verdient sie."