Robben trainiert F-Jugend - Jobangebot von Rummenigge

Christian Kaspar-Bartke, getty

Kehrt Arjen Robben irgendwann als Trainer zum FC Bayern zurück?

Arjen Robben bereitet sich nach seinem Abschied vom FC Bayern München im letzten Sommer wohl auf eine Karriere als Trainer vor.

Seit seinem Karriereende beim deutschen Rekordmeister im letzten Sommer trainiert der 35-jährige Ex-Profi die F2-Junioren des TSV Grünwald, bei denen auch sein Sohn Kai spielt.

"Es macht mir Spaß mit den Jungs. Wir trainieren zweimal die Woche, dazu kommen die Spiele am Wochenende", sagte Robben zu "Bild am Sonntag".

Dass Robben gut mit jungen Spielern umgehen kann, stellt er beim TSV Grünwald unter Beweis. Auch die Ansprachen sitzen bereits.

"Jungs, das Tor ist sehr groß, wie im Spiel. Das müssen wir ein bisschen üben. Was haben wir beim letzten Spiel in der Halbzeit gesagt? Was haben wir nicht gut gemacht? Richtig: Druck gemacht. Wenn wir die älteren Jungs schießen lassen, geht der Ball rein. In der zweiten Halbzeit haben wir sie nicht mehr schießen lassen, nach unserer Aufholjagd haben wir das Spiel noch gewonnen", zitiert das Blatt den früheren niederländischen Nationalspieler.

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit einer Rückkehr Robbens an die Säbener Straße geliebäugelt. "Vielleicht wird Arjen auch als Trainer zum FC Bayern kommen, wenn er etwas Erfahrungen gesammelt hat", sagte Rummenigge.