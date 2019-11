Frankfurt bei Arsenal ohne Dost und Rode

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Sebastian Rode fällt am Donnerstag gegen Arsenal aus

Eintracht Frankfurt muss im schweren Europa-League-Spiel beim FC Arsenal am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL) auf Angreifer Bas Dost und Mittelfeldspieler Sebastian Rode verzichten.

Der Verein teilte kurz vor dem Abflug nach London mit, dass beide die Reise wegen muskulärer Probleme nicht antreten werden.

Dafür ist Torhüter Frederik Rönnow, der zuletzt wegen eines Infekts fehlte, wieder dabei.

Mit einer Niederlage an der Themse wäre das Aus in der Gruppenphase zwar noch nicht besiegelt. Allerdings könnte dann ein Sieg in der letzten Partie gegen Vitoria Guimaraes am 12. Dezember nicht reichen, um Standard Lüttich auf Platz drei zu verdrängen und ins Sechzehntelfinale einzuziehen. "Es ist nichts entschieden. Wir haben noch zwei Spiele und es selbst in der Hand", befand Mittelfeldspieler Rode.