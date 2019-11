Dahoud oder Zagadou vor Abschied? BVB plant Tauschgeschäft

Christof Koepsel, getty

Dahoud (l.) und Zagadou könnten den BVB im Winter verlassen

Borussia Dortmund sondiert dieser Tage den Markt, um möglichst in der Winter-Transferphase einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten und die wichtige Lücke im Kader zu schließen. Gut möglich, dass der BVB bereit ist, einen seinen Spieler im Tausch abzugeben.

Wie "calciomercato" aus Italien berichtet, hat der Revierklub ein Auge auf Krzysztof Piatek geworfen. Der polnische Nationalspieler wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem Wechsel zur Borussia in Verbindung gebracht. Auch beim FC Bayern wurde der in den Medien als "neuer Lewandowski" gefeierte Stürmer schon gehandelt.

Piatek kam erst im vergangenen Winter für kolportierte 35 Millionen Euro aus Genua zum AC Milan, überzeugte in der Rückrunde mit immerhin neun Toren. In der laufenden Spielzeit kommt der 24-Jährige auf drei Treffer in 13 Partien, sein Vertrag läuft bei den Rossoneri bis Sommer 2023.

Um den Angreifer aus seinem Langzeitvertrag loszueisen, bietet der BVB dem Bericht zufolge im Gegenzug Mahmoud Dahoud an. Der 23-Jährige hat unter Trainer Lucien Favre einen schweren Stand und kommt bislang nur zu fünf Einsätzen.

Der Mittelfeldspieler soll aber nicht die einzige Option sein. Da Milan nach der Verletzung von Innenverteidiger Léo Duarte eher Bedarf in der Defensive hat, könnte auch ein Tausch mit Dan-Axel Zagadou angestrebt werden. Der 20-Jährige zählt ebenfalls nicht zur ersten Wahl in Dortmund und beschäftigt sich Gerüchten zufolge seinerseits bereits mit einem möglichen Abschied.

Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt jedoch dementiert, den Reservisten im Winter abgeben zu wollen. Er wolle die Transferzeit nicht frühzeitig "unnötig und künstlich" eröffnen, so Zorc gegenüber dem "kicker". Zagadou und Dahoud haben beim BVB noch gültige Arbeitspapiere bis Sommer 2022.