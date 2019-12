FC Bayern diskutiert Einstieg in den eSport

unknown

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, bei der Jahreshauptversammlung

Der FC Bayern steht wahrscheinlich vor einem Einstieg in den eSport. "Wir sind intern in finalen Diskussionen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns im eSport den Fußballspielen zuneigen", sagte Karl-Heinz Rummenigge beim "FC Bayern Digital Campus".

"Wir wollen Erfahrung sammeln auf dem Gebiet und wir werden zeitnah eine Entscheidung fällen. Ich kann mir vorstellen, dass es die pro eSport Soccer sein wird."

Mehr als die Hälfte der Clubs aus der Fußball-Bundesliga haben eigene eSport-Projekte, die meisten davon engagieren sich im Fußballgame FIFA. In der Club Championship der Virtual Bundesliga (VBL CC) treten insgesamt 22 Bundesliga-Klubs in FIFA 20 gegeneinander an.