Erling Haaland zum BVB? Das sagt Lucien Favre

Jörg Schüler, getty

Lucien Favre hat sich zur Lage beim BVB und Erling Haarland geäußert

Vor dem West-Duell am Samstag mit Fortuna Düsseldorf lud Borussia Dortmund am Donnerstag zur Pressekonferenz mit Lucien Favre. Das heißeste Thema war jedoch ein potenzieller neuer Stürmer. Auch zu den Gerüchten um Erling Haaland nahm der BVB-Trainer Stellung.

So wirklich entlocken lassen wollte Favre sich jedoch nicht, ob denn nun am Shootingstar von Red Bull Salzburg interessiert ist. Auf Nachfrage zu Haaland sagte der Schweizer: "Bei uns ist das momentan kein Thema. Jetzt ist auch nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Wir spielen am Samstag gegen Düsseldorf."

Der 62-Jährige bestätigte jedoch, dass der Klub auf der Suche nach einem Stürmer sei: "Wir sind an sicher an mehreren Spielern interessiert, aber mehr werde ich dazu nicht sagen."

Sein Wunsch-Stürmer solle groß, bullig und kopfballstark sein, da dieser Spielertyp im aktuellen BVB-Kader fehle. Aus Erfahrung sei es jedoch schwierig, im Winter so einen Transfer abzuwickeln, erklärte Favre.