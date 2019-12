Hoeneß rasiert Bayern-Stars: "Gehören an die Eins"

Alexander Hassenstein, getty

Uli Hoeneß forderte die Tabellenführung vom FC Bayern

Alle Jahre wieder grüßte der FC Bayern zu Weihnachten von der Tabellenspitze. In der Saison 2019/20 wird der Rekordmeister aber aller Wahrscheinlichkeit nach zum zweiten Mal in Folge nur als Jäger in die Rückrunde gehen. Ex-Präsident Uli Hoeneß schmeckt das gar nicht.

Auf der internen Weihnachtsfeier des FC Bayern gab Uli Hoeneß den Stars der Münchner deutlich zu verstehen, dass Platz sieben in der Liga bei sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze für ihn schlicht inakzeptabel sind.

"Mia san mia! Und mia gehören an die Eins. Wir müssen da oben sein!", zitiert "Bild" aus der Rede des 67-Jährigen. Die Spieler müssen sich zusammenreißen und stünden jetzt in der Verantwortung, nahm der vor Kurzem zurückgetretene Präsident das Team unmissverständlich in die Pflicht.

Auch Thomas Müller ist sich der brisanten Lage des Rekordmeisters bewusst. Der 30-Jährige stellte klar: "Wir müssen schauen, dass wir in der Bundesliga noch neun Punkte holen – sonst schaut es schattig aus."

Zuvor hatte bereits Joshua Kimmich angesichts der sportlichen Situation Alarm geschlagen. Der Nationalspieler sagte nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach: "Auch wenn es im Vergleich zur letzten Saison nur sieben Punkte auf Platz 1 sind, glaube ich, dass es deutlich schwieriger wird. Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Weg. Wer glaubt, dass es einfach wieder so wird wie letzte Saison, der ist fehl am Platz."