Hummels spricht sich für Winter-Transfers aus

Alexander Hassenstein, getty

Mats Hummels zieht eine positive persönliche BVB-Bilanz

Ob der BVB im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist noch nicht klar. Mats Hummels spricht sich jedenfalls für eine Verstärkung aus.

"Ich war ja selbst bei meinem ersten Wechsel zum BVB ein Wintertransfer. Es kann also sinnvoll sein", sagte Hummels in einem Interview mit "Spox" und ergänzte: "Wenn wir mit einem Transfer große individuelle Klasse dazu holen können, spricht absolut nichts dagegen."

Hummels betonte dennoch, dass in seinen Augen kein dringender Handlungsbedarf besteht: "Wir können auch mit dem vorhandenen Personal viele Dinge verbessern."

Verbesserungspotenzial sieht Hummels gerade bei der oft fehlenden Konstanz der BVB-Profis. "Teile von uns müssen im Spiel manchmal ein bisschen geweckt werden, das lässt sich leider nicht von der Hand weisen", gab der Innenverteidiger zu.

Die Dortmunder würden manchmal in die Spiele gehen und "erstmal schauen, wie es läuft", monierte Hummels: "Wir legen manchmal den Schalter erst um, wenn es nicht mehr anders geht." Wenn die Borussia dieses Problem in den Griff bekäme, könne sie eine Top-Mannschaft sein, sagte der 30-Jährige.

BVB arbeitet an "der Mentalität, der Einstellung und der Schärfe"

Die Umsetzung könne allerdings nicht von jetzt auf gleich stattfinden. "Wir müssen es uns erarbeiten. Wenn man die Trainingseinheiten sieht, ist da eine Entwicklung vonstatten gegangen in den vergangenen Wochen: von der Mentalität, der Einstellung und der Schärfe", so Hummels.

Weiteren Handlungsbedarf sieht der ehemalige Profi des FC Bayern in der Abwehr. "Generell finde ich Automatismen in den Mannschaftsteilen sehr wichtig. Diese kann man sich aber auch in verschiedenen personellen Konstellationen erarbeiten." Es komme mit der Zeit, dass jeder seine Aufgaben genau kennt und weiß, was der Nebenmann macht. "Auch in diesem Bereich sind wir dran", betonte Hummels.

Für die restliche Saison gibt der ehemalige Nationalspieler eine klare Marschroute vor: "Noch ist rein gar nichts verloren. Wenn wir zu unserer Form finden und eine Serie starten, können wir in der Tabelle ganz schnell dahin kommen, wo wir hinwollen. Es wäre schön, wenn es so kommen würde und wir top in Schuss sind, wenn die Titel verteilt werden."

Hummels zieht persönliche BVB-Bilanz

In dem Interview zog Hummels außerdem eine persönliche BVB-Bilanz seit seiner Rückkehr nach Dortmund: "Die vorletzte Woche war die erste schwächere. Ansonsten kann ich persönlich wirklich zufrieden sein."

Er habe sich gut eingefunden und gleich ein paar Spiele gemacht, von denen er sagen kann, "dass sie schwer in Ordnung waren. Mein Fehler gegen Barcelona und der Platzverweis in Berlin trüben das Ganze natürlich", gestand Hummels.