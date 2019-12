Thema Coutinho hat für Bayern "aktuell keine Priorität"

Adam Pretty, getty

Philippe Coutinho vom FC Bayern zeigte gegen Werder eine überragende Leistung

Gegen Werder Bremen zeigte Philippe Coutinho seine ganze Klasse und unterstrich, welchen Wert er für das Spiel des FC Bayern haben kann. Dennoch scheint die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro, für die der deutsche Rekordmeister den 27-Jährigen im Sommer vom FC Barcelona verpflichten kann, zu hoch. Der Preis für den brasilianischen Ballkünstler könnte aber noch fallen.

Das geht aus einem Bericht der "Bild" hervor. Schließlich ist das Mittelfeld der Katalanen ebenfalls mit Weltklasse-Spielern besetzt. Während seiner eineinhalb Jahre bei Barca konnte sich Coutinho nie wirklich warm spielen.

Bevor der Zehner also nach Barcelona zurückkehrt, dort Frust schiebt und den Gehaltsetat nicht unerheblich belastet, könnten die Verantwortlichen daher einem günstigeren Transfer zustimmen.

Verhandlungsgeschick ist gefragt - auch auf Seiten des FC Bayern um Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic.

Geht es nach den Münchner Profis, soll Coutinho so oder so an der Säbener Straße bleiben. "Wenn man sich das Spiel anschaut, würde ich empfehlen, dass wir ihn holen", meinte David-Alaba nach Coutinhos Gala am Samstag. Robert Lewandowski schloss sich an: "Wir brauchen so einen Spieler."

Die Entscheidung über die Zukunft des Technikers fällt allerdings erst zu späterer Zeit, ist sich "Bild" sicher. Dieses Thema habe bei den Bayern "aktuell keine Priorität".

In der laufenden Saison stand der Brasilianer 20 Mal für die Bayern auf dem Rasen. Dabei erzielte er sieben Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Zur festen Größe in der ersten Elf konnte sich der Superstar allerdings noch nicht mausern.