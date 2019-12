Antony zu teuer für BVB und RB Leipzig?

Alessandra Cabral, getty

Wird angeblich von BVB, RB Leipzig und FC Bayern umworben: Antony

Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Bayern München sollen ein Auge auf Flügelstürmer Antony vom FC Sao Paulo geworfen haben. Der BVB und die Sachsen könnten allerdings zeitnah aus dem Poker aussteigen.

Der Hintergrund: Beide Bundesligisten hätten laut "Globo Esporte" signalisiert, rund 15 Millionen Euro für den 19-Jährigen zahlen zu wollen - zu wenig für die Verantwortlichen von Sao Paulo.

Zwar sei der sechsfache brasilianische Meister dringend auf Transfererlöse angewiesen, heißt es. Jedoch hätten sich die Verantwortlichen dagegen ausgesprochen, das Juwel im Januar zum Schnäppchenpreis ziehen zu lassen. Stattdessen hofft man offenbar auf deutlich höher dotierte Offerten.

Antony selbst hatte zuletzt Spekulationen bezüglich eines BVB-Wechsels befeuert, in dem er nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League an einem Tag gleich vier Dortmunder Instagram-Posts gelikt hatte. Zuvor hatte "Globo Esporte" bereits über ein Interesse der Schwarz-Gelben am Youngster berichtet.

Beim BVB könnte Antony in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten, der mit einem Abschied im kommenden Sommer in Verbindung gebracht wird.

Neben BVB und RB hat laut "fussballtransfers.com" auch der FC Bayern bereits seit längerem ein Auge auf den noch bis 2024 an Sao Paulo gebundenen Linksfuß geworfen.

Dessen ausbaufähige Bilanz in der abgelaufenen Saison: 30 Pflichtspiele, zehn Torbeteiligungen.