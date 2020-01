Wüsten-WM in Katar: Bundesliga plant "Spielplan-Boykott"

Handout, getty

2022 findet die WM in Katar statt

Knapp drei Jahre sind es noch bis zur umstrittenen "Wüsten-WM" in Katar. Da das Turnier von November bis Dezember stattfindet, müssen alle europäischen Topligen ihren Spielplan in der Saison 2022/23 für die Endrunde anpassen. In der Bundesliga gibt es nun Überlegungen, wie man den "Schaden" so klein wie möglich halten kann.

Stand heute wird die WM 2022 in Katar (21. November - 18. Dezember) den Bundesliga-Klubs und -Spielern bis zu zehn freie Wochen bescheren. Ein Zeitraum, der unter anderem für Werder-Sportchef Frank Baumann inakzeptabel ist. "Wir werden unsere Spieler ganz sicher nicht zehn Wochen in den Urlaub schicken, sofern sie nicht bei der WM sind", wird Baumann von der "Sport Bild" zitiert.

Damit es dazu gar nicht erst kommt, wird bei der DFL derzeit ein "Spielplan-Boykott" der Weltmeisterschaft diskutiert. Der Plan sieht vor: In der Bundesliga rollt auch während der WM der Ball. "Möglich ist, dass es parallel zur WM Spielrunden der Bundesligisten gibt", bestätigt Baumann die Gedankenspiele der Deutschen Fußball Liga.

Denkbar ist nach "Sport Bild"-Informationen ein Szenario, in dem die Bundesliga den Spielbetrieb nach der ersten WM-K.o.-Runde wieder aufnimmt. Ab Anfang Dezember könnte im deutschen Oberhaus demnach wieder gespielt werden. Das Finale der Weltmeisterschaft findet am 18. Dezember statt.

Problematisch könnte dieser Plan allerdings für die Klubs werden, die besonders viele Nationalspieler abstellen. Um zu verhindern, dass zum Beispiel der FC Bayern in der Bundesliga ohne seine Nationalspieler antreten muss, würden die Spiele der Münchner verlegt werden.

Der Rekordmeister würde einige Wochen nicht am Spielbetrieb der Bundesliga teilnehmen und müsste Anfang 2023 Nachholspiele bestreiten. In wie weit sich das mit dem eng gestrickten Terminkalender im Jahr 2023 vereinbaren lässt, bleibt allerdings abzuwarten.