FC Bayern überrascht mit Leihgeschäft

Jeong (l.) wechselt vom SC Freiburg zum FC Bayern München

Der FC Bayern München wickelt ein weiteres Leihgeschäft ab. Diesmal bedient sich der deutsche Rekordmeister beim Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg und holt frische Kräfte für das Reserveteam in der 3. Liga.

Nachdem der deutsche Rekordmeister im Winter bereits Álvaro Odriozola für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen hat, verstärkt sich Bayern München nun mit Woo-Yeong Jeong.

Jeong wird bis zum Saisonende ausgeliehen und wird vorwiegend für die Drittliga-Mannschaft eingeplant. Der Südkoreaner kehrt zudem an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 20-Jährige stieß im Winter 2018 zu der U19 des FC Bayern und debütierte in der Saison 2018/19 gar bei den Profis.

"Woo hat durch die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier für Tokio 2020 quasi die komplette Rückrundenvorbereitung beim SC Freiburg verpasst. Bei uns sieht er die Chance, ohne lange Eingewöhnungszeit wertvolle Spielpraxis in der 3. Liga sammeln zu können", erklärte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer den Transfer: "Und wir freuen uns, mit ihm eine weitere sehr gute Alternative für unsere Offensive zur Verfügung zu haben."

Erst im vergangenen Sommer hatte sich der SC Freiburg die Dienste des Flügelstürmers gesichert, räumte den Bayern "Bild" zufolge jedoch zugleich eine Rückkaufoption ein.

Im Breisgau kam er für die Profis bislang lediglich in der ersten Pokalrunde zum Einsatz. Überwiegend wurde er in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt, erzielte dort in sechs Partien zwei Treffer.

