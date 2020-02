Dani Olmo hätte auch beim FC Bayern landen können

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Dani Olmo soll auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Im Winter eiste RB Leipzig das begehrte Offensiv-Talent Dani Olmo von Dinamo Zagreb los und überraschte damit nicht wenige Fußball-Experten. Schließlich galten auch der FC Bayern, der BVB und Top-Klubs aus Italien und Spanien als heiße Anwärter auf einen Transfer des 21-Jährigen. Nun enthüllte Zagreb-Boss Zoran Mamic, wie der Wechsel zustande kam.

Mit der erzielten Ablöse von 20 Millionen Euro sei er durchaus zufrieden, so Mamic im Interview mit "Sportske Novosti", man hätte jedoch sicherlich auch mehr erzielen können.

"Es war aber nicht nur unsere Entscheidung", stellte Mamic klar. "Wir hätten Dani auch sagen können, dass wir die Offerte von Leipzig nicht annehmen, das wäre jedoch nicht fair gewesen. Wir wollten ihm keine Probleme machen, auch wenn es bessere Angebote gab." Im Sommer 2019 soll der FC Bayern beispielsweise ein offizielles Gebot über 28 Millionen Euro abgegeben haben.

Ein Wechsel zu den Münchnern scheint in diesem wiederum Winter durchaus möglich gewesen zu sein. Olmo habe schlicht kein Interesse an einem Engagement in England oder Italien gehabt und auf einen Transfer zu RB Leipzig bestanden, erklärte Mamic und schob nach: "Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, wäre er vielleicht beim FC Bayern gelandet."

Dass Dani Olmo ein gutes Händchen bei der Vereinswahl hat, bewies er bereits im Sommer 2014, als er dem Nachwuchs des FC Barcelona den Rücken kehrte und ausgerechnet in Zagreb den Weg ins Profigeschäft wagte.

Mit Erfolg: In Kroatien reifte der Spanier zum Nationalspieler um heißbegehrten Youngster. Nicht auszuschließen, dass auch RB Leipzig für Olmo noch lange nicht das Ende der Fahnenestange ist.