Flick stärkt Coutinho - Kimmich schwärmt von Rüdiger

Hansi Flick und Joshua Kimmich treffen mit dem FC Bayern München auf den FC Chelsea

Vor dem Spiel gegen den FC Chelsea am Dienstag (21:00 Uhr) hat Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München dem formschwachen Offensivstar Philippe Coutinho den Rücken gestärkt. Joshua Kimmich lobte auf Seiten der Blues seinen Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger und fand deutliche Worte im Kampf gegen Rassismus.

"Ich habe das Gefühl, dass der Fußball eine große Reichweite und eine sehr große Chance hat, um sich klar gegen Rassismus auszusprechen. Ich glaube, wenn so etwas passiert, sollte jeder seine Stimme erheben. Der Fußball ist eine große Chance, dagegen anzukämpfen", sagte der 25-Jährige vor dem Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea.

Werte wie "Toleranz, Respekt, Vielfalt sind im Fußball völlig normal", sagte Kimmich. Sein Nationalmannschafts-Kollege Antonio Rüdiger vom FC Chelsea war am Wochenende einmal mehr Ziel rassistischer Angriffe gewesen. Er hatte sich danach verzweifelt geäußert. "Ich hoffe nicht, dass der Rassismus gewonnen hat", sagte Kimmich dazu: "Wir müssen Toni unterstützen."

Coutinho? "Er ist ein begnadeter Spieler"

Kimmich lobte Rüdiger zudem als jemanden, "der eine Meinung hat und dafür einsteht. Er sagt dir direkt ins Gesicht, was er meint. Auch wenn es manchmal weh tut. Er ist sehr wichtig für uns in der Nationalmannschaft, er hat uns während seiner Verletzung sehr gefehlt."

Trainer Hansi Flick nahm unterdessen Stellung zum Münchner Mittelfeldstar Philippe Coutinho, der seit mehreren Wochen nach seiner Form sucht. "Hoffnung gibt mir immer wieder die Trainingsleistung. Er ist ein begnadeter Spieler. Ich denke, er macht sich oftmals zu viel Druck, versucht dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken." Er wolle dem Brasilianer helfen, "damit er wieder in die Spur kommt".

Für Flick komme es gegen die Blues nun darauf an "ein Zeichen" zu setzen: "Wir wollen mutig dagegen halten und selbstbewusst spielen. Wir sind in der Spur, deshalb bin ich voller Selbstvertrauen." Dass er als Trainer unter besonderer Bobachtung stehe, sieht Flick gelassen. "Bei Bayern München musst du jedes Spiel gewinnen. Das ist auch mein Selbstverständnis", betonte er.

Kimmich fordert mutigeren Auftritt als gegen Liverpool

Joshua Kimmich machte vor der Partie derweil noch einmal klar, dass der Titel in der Königsklasse ein "großer Traum" sei. "Wir haben die Qualität dafür, aber wir müssen anders als in der vergangenen Saison auftreten", sagte der Nationalspieler. Da war der Rekordmeister im Achtelfinale an Liverpool gescheitert.

An der Stamford Bridge erwarte Kimmich, dass der FC Bayern im Gegensatz zum 0:0 in Liverpool letztes Jahr "mutiger auftritt, ein Tor erzielen und das Spiel in die Hand nehmen will".

Als Revanche für das verlorene "Finale dahoam" 2012 gegen Chelsea sieht Kimmich das Duell nicht. "Das ist gar kein Thema in der Kabine, dass das ein Revanchespiel sein soll. Die Jungs, die dabei waren, haben sich den Titel noch geholt. Ich hoffe einfach, dass es diesmal ein besseres Ende nimmt", sagte Kimmich. Das Spiel vor acht Jahren, ergänzte auch Flick, "spielt überhaupt keine Rolle".

Die Bayern können am Dienstag Leon Goretzka aufbieten. Der Nationalspieler absolvierte nach Muskelproblemen das Abschlusstraining "ohne Probleme", so Flick: "Er ist einsatzfähig."

Die wichtigsten Aussagen von der Pressekonferenz des FC Bayern zum Nachlesen

+++ Flick über mögliche Schwächen bei Chelsea +++

Natürlich ist es auch so, dass wir Chelsea analysiert haben. Sowohl die Stärken, als auch die Schwächen. Damit wir sehen können, wo wir etwas machen können. Sie haben ein neues Team aufgebaut und machen es gut, sind Vierter in der Liga. Da sind in der Tabelle einige Mannschaften hinter ihnen, die man eventuell vor ihnen gesehen hat.

+++ Flick über Lewandowski +++

Robert hat aktuell die Form seines Lebens, er ist selbstbewusst und topfit. Er hat aktuell einen Lauf und wir hoffen, dass er das morgen auch unter Beweis stellt. Er ist vorne für uns einer, der eine Mannschaft mitziehen kann. Er bringt sich ein, auch in der Defensive. Ich weiß nicht, wie viele Tore er in dieser Saison geschossen hat. Aber es ist schon sensationell.

+++ Rückfrage zu Coutinho +++

Wie gesagt, Coutinho zeigt gute Leistungen im Training. Aktuell kann er es nicht in jedem Spiel abrufen. Er kam vor der Saison vom FC Barcelona, manchmal ist es nicht einfach zu integrieren. Er ist ein guter Typ, nicht extrovertiert. Unsere Aufgabe als Trainer und Mitspieler ist es, alles zu tun, damit er wieder in die Spur kommt.

+++ Ist Bayern ein CL-Titelkandidat? +++

Wir haben in der Mannschaft enorme Qualität. Auf gewissen Positionen können wir zwar manchmal nicht nachlegen, das ist einfach so. Die Mannschaft hat aber gute Leistungen gezeigt, wer weiß, wo der Weg hinführt. Jetzt spielen wir erst einmal gegen Chelsea.

+++ Flick über Coutinhos Formkrise +++

Hoffnung gibt mir immer wieder die Trainingsleistung. Er ist ein begnadeter Spieler. Ich denke, er macht sich oftmals zu viel Druck, versucht dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Wir werden ihm weiterhin helfen, er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft.

+++ Flick über Lampard +++

Der Erfolg gibt ihm Recht, sie sind Vierter in der Liga. Ich denke, er macht einen guten Job.

+++ Ist das Tottenham-Spiel oder das verlorene Finale gegen Chelsea noch im Kopf? +++

Grundsätzlich ist das Tottenham-Spiel ein komplett anderes Spiel, es ist Vergangenheit. Wir spielen gegen Chelsea.

Auch das Finale spielt überhaupt keine Rolle.

+++ Bedeutung des Chelsea-Spiels +++

Ich glaube, bis auf im Spiel gegen Leipzig haben wir immer ein Tor gemacht. Ich freue mich auf das Spiel hier. Ich war schon einige Male im Stadion. Zuletzt in der letzten Saison zwischen Chelsea und Frankfurt. Ich freue mich, meine Mannschaft betreuen zu können. Na klar ist es ein besonderes Spiel für mich.

+++ Flick über den Druck in der k.o.-Phase +++

Was wollen Sie jetzt hören? Beim FC Bayern ist es immer so, dass du jedes Spiel gewinnen willst. Aber das ist auch mein Selbstverständnis als Trainer. Wir bereiten die Spieler im Team auf die Spiele vor. Wir haben jetzt ein Hinspiel in London und dann ein Rückspiel in München. Wir wollen natürlich etwas zeigen.

+++ Gibt es ein Wunschergebnis? +++

Wunschergebnisse gibt es nicht. Meine Mannschaft weiß, was sie erwartet. Wir wollen mutig, selbstbewusst und nach vorne spielen. Wir sind seit Anfang der Rückrunde in der Spur und voller Selbstvertrauen.

+++ Die Lehren aus dem Paderborn-Spiel +++

Die Vorzeichen waren so, dass wir zwei Gelbsperren hatten und dass Thomas Müller etwas angeschlagen war. Auch Kingsley Coman wollte ich nicht von Anfang an spielen lassen, da er ja erst gegen Köln sein Startelf-Comeback lieferte. Die Vorzeichen waren also einfach anders. Ich möchte das auch einfach abhaken, wir haben gewonnen, fertig. Paderborn hat es uns auch sehr schwer gemacht, deswegen bin ich zufrieden.

+++ Flick über den Gegner +++

Man muss einfach mal ein Riesenkompliment machen. Frank Lampard hat eine gute Mischung in den eigenen Reihen, aus jungen und erfahrenen Spielern. Sie sind etwas zweigleisig: In der Offensive tragen sie schnell ihre Angriffe nach vorne, haben in der Defensive aber schon einige Tore bekommen. Wir müssen einfach gucken, dass wir mutig und selbstbewusst agieren.

+++ Flick über das Personal: Ist Goretzka fit? +++

Zur Taktik möchte ich nicht allzu viel sagen. Leon (Goretzka, d. Red.) ist aber fit für morgen.

+++ Wechsel auf dem Podium +++

Das war es schon für Joshua Kimmich. Nun wird sich Trainer Hansi Flick den Fragen stellen.

+++ Kimmich über die jungen Wilden bei Chelsea +++

Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich in dieser Saison nicht allzu viele Spiele von Chelsea gesehen habe. Ich werde mir einige Spieler aber noch im Video angucken. Grundsätzlich kommt es aber nicht auf einzelne Spieler an, sondern darum wie wir gegen die gesamte Mannschaft agieren.

+++ Wie hat sich Bayern seit der Tottenham-Gala verändert? +++

Seit damals hat ein Trainer-Wechsel stattgefunden. Wir versuchen, etwas höher zu agieren und spielen insgesamt etwas riskanter. Ich hoffe natürlich, dass wir ein ähnliches Ergebnis erzielen.

+++ Hat die Premier League einen Vorteil? +++

Gerade in der letzten Saison hat man gesehen, dass die Premier League sehr dominant war. Ich hoffe, dass wir die Chance haben um zu zeigen, dass wir in Deutschland da auch mithalten können. In der letzten Woche haben die deutschen Mannschaften gute Ergebnisse gezeigt.

+++ Kimmich über Nationalmannschaftskollege Rüdiger +++

Er ist einer, der eine Meinung hat und dafür einsteht. Er sagt dir direkt ins Gesicht, was er meint. Auch wenn es manchmal weh tut. Er ist sehr wichtig für uns in der Nationalmannschaft, er hat uns während seiner Verletzung sehr gefehlt. Er kann die Spieler mit seiner Art mitreißen.

+++ Wann holt Kimmich den CL-Titel? +++

Das ist natürlich ein großer Traum, je eher ich mir den erfülle, desto lieber. In der letzten Saison ist Liverpool schon als Favorit ins Spiel gegangen, haben dort ein ordentliches Hinspiel gezeigt. Nun erwarte ich aber, dass wir das Spiel mehr in die Hand nehmen und versuchen, das Hinspiel schon zu beeinflussen.

+++ Kimmich über rassistische Beleidigungen gegen Rüdiger +++

Ich habe das Interview (von Antonio Rüdiger, d. Red.) gelesen, aber die Szene nicht gesehen. Ich hoffe nicht, dass der Rassismus gewonnen hat. Ich denke, dass wir Spieler eine große Reichweite haben, um dagegen zu kämpfen. Ich denke, wenn so etwas passiert, sollte jeder seine Stimme erheben. Die Fans, die dafür verantwortlich sind, sollten unbedingt gefasst werden.

Ich bin damit groß geworden, dass der Fußball vielfältig ist. Rassismus darf kein Platz gegeben werden. Es ist schade, dass manche Zuschauer Raum dafür in Anspruch nehmen. Natürlich ist es für Toni (Rüdiger, d. Red.) etwas anderes, weil ich persönlich nie rassistisch beleidigt wurde. Wir sollten uns aber alle dagegen aussprechen.

+++ Kimmich über den Gegner +++

Sie haben einen jungen Kader, aber auch einige erfahrene Spieler. In dieser Saison haben sie noch nicht die große Konstanz aufkommen lassen, sind Vierter. Wenn man nach England blickt, steht im Moment wohl alles im Schatten von Liverpool. Die Stimmung wird hier aber auch gut sein.

+++ Ist das Duell auch eine Revanche für das verlorene Finale? +++

Um ehrlich zu sein, war das für uns in der Kabine kein Thema, dass es ein Revanche-Spiel ist. Diejenigen, die es damals betroffen hat, haben danach ja auch noch einmal den Titel gewonnen.

