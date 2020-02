Lampard verneigt sich vor dem FC Bayern: "Eine Lehrstunde"

Paul Terry via www.imago-images.de

Frank Lampard und sein Team waren chancenlos gegen den FC Bayern

Nach der Machtdemonstration des FC Bayern an der Stamford Bridge durften sich die Münchner nicht nur selbst auf die Schulter klopfen. Auch vom unterlegenen FC Chelsea gab es nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Achtelfinale großes Lob.

"So ist Fußball auf diesem Level", fasste Chelsea-Coach Frank Lampard die für ihn und sein Team ernüchternden 90 Minuten zusammen: "Das Level von Bayern war fantastisch. Sie sind eine echt starke Mannschaft und das war mir auch bewusst." Ihm war klar, so Lampard, "wenn wir nicht alles richtig machen würden, wird es ein sehr harter Abend für uns werden. Und wir haben nicht alles richtig gemacht".

Dass seinem Team das Selbstbewusstsein am Ball gefehlt habe, sei seine größte Enttäuschung, beklagte der ehemalige Profi. "Wenn alle Augen auf dich gerichtet sind, kann das in so einer intensiven Atmosphäre mal passieren. Es war eine harte Lehrstunde", so Lampard.

Die Spieler des FC Bayern seien auf dem Niveau, auf das er und sein Team gerne einmal kommen wollen, schwärmte der ehemalige englische Nationalspieler vom Auftritt der Münchner. "Das ist Champions-League-Fußball. Wir als Klub haben seit einigen Jahren nicht in der K.o.-Phase gestanden und haben gezeigt bekommen, was dafür nötig ist", so Lampard, der die 0:3-Niederlage als "Augenöffner" bezeichnete.

"In 90 Minuten muss man mehr zeigen, als wir es getan haben. Ihr erstes Tor hat gezeigt, was passiert, wenn man einem solchen Team hochkarätige Chancen gibt. Dann nutzen sie diese auch", bemängelte der Coach das Abwehrverhalten seiner Mannschaft vor dem 0:1.

Im Rückspiel gehe es nun darum, mit Stolz aufzutreten und nicht zu sehr an das Ergebnis zu denken, sagte Lampard. "Wir wissen, dass wir 0:3 hinten liegen und nach München müssen. Es ist klar, dass wir in einer sehr schlechten Ausgangsposition sind. Wir müssen Charakter zeigen. Das ist alles, was wir tun können."

csc