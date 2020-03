Haaland beruhigt Nerven der BVB-Fans

Cathrin Mller /M.i.S. via www.imago-images.de

Erling Haaland passt perfekt zum BVB

Nachdem Erling Haaland von Borussia Dortmund im Gespräch mit dem Magazin "FourFourTwo" von der Wandervogel-Mentalität von Superstar Zlatan Ibrahimovic geschwärmt hat, ließ der 19-jährige Norweger nun Worte folgen, die die Nerven der BVB-Fans deutlich beruhigen dürften.

"Ich fühle mich wie zu Hause", so der Angreifer in einem weiteren Ausschnitt des "FourFourTwo"-Interviews über seine dritte Profi-Station Borussia Dortmund. Nachdem er 2017 in seiner Heimat beim Molde FK erstmals die große Bühne betrat, wechselte Haaland im Januar 2019 zu RB Salzburg, wo er sich in den Fokus der europäischen Top-Klubs ballerte.

Anfang 2020 gewann dann der BVB den Poker um den Offensivspieler, verpflichtete Haaland für 20 Millionen Euro und landete damit einen Coup: In neun Pflichtspielen für die Borussen erzielte Haaland bislang zwölf Tore und brach damit mehrere Rekorde.

In Dortmund habe er "sofort ein gutes Gefühl" gehabt, begründet Haaland seinen Top-Start. "Der Klub hat mir sehr geholfen und der Start war fantastisch. Es ist nicht einfach in der Mitte einer Saison an einen neuen Ort zu kommen."

Das mag Haaland am BVB

"Ich mag den ganzen Klub, die Geschichte, die Menschen und wie der Verein geführt wird. Wir haben entschieden, dass Dortmund die beste Option ist und das hat sich bestätigt", begründete der Nationalspieler, warum er sich, besseren Offerten zum Trotz, für ein Engagement beim BVB entschied.

Dass sein steiler Aufstieg auch in Dortmund nicht einmal im Ansatz ins Stocken geriet, setzt den Linksfuß nicht unter Druck. "Ich mag diese Geschwindigkeit", stellt Haaland klar und schiebt nach: "Ich tue das mein ganzes Leben. Es ist das, was ich immer machen wollte. Und das mache ich jetzt. Ich wusste immer, dass ich ein guter Spieler bin."

Eine Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Mit seinen Leistungen hat sich der Stürmer bereits für noch größere Aufgaben in Stellung gebracht.

"Bild" zufolge ließ sich Haaland in seinem bis Ende Juni 2024 datierten Vertrag eine Klausel zusichern, die es ihm erlaubt, den BVB ab dem Sommer 2021 für 75 Millionen Euro zu verlassen. Englische Top-Klubs sowie der spanische Branchen-Riese Real Madrid gelten immer wieder als heiße Anwärter auf einen Deal.

ma