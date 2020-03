Tuchel fürchtet Geisterspiel gegen den BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Tuchel steht vor dem Rückspiel gegen den BVB besonders unter Druck

Das Coronavirus macht auch vor dem Fußball nicht Halt. Nachdem bereits zahlreiche Sport-Veranstaltungen abgesagt wurden, drohen nun auch in der Champions League erhebliche Einschnitte. Leidtragende könnten unter anderem Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel sein.

Nachdem bekannt wurde, dass PSG sein Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den BVB womöglich vor leeren Rängen austragen muss, fürchtet Thomas Tuchel einen großen Nachteil für seine Mannschaft.

"Es ist, wie es ist", sagte der deutsche Trainer am Dienstag: "Natürlich wäre es ein Nachteil für uns, aber es gibt wichtigere Dinge als Fußball. Wir können den Fußball nicht isoliert betrachten, so funktioniert das nicht. Wir müssen das Ganze sehr aufmerksam verfolgen."

Die Maßnahmen, die auch PSG bereits beschlossen hat, seien notwendig, erklärte Tuchel: "Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen. Wir tun, was wir können und hoffen, dass es genug ist."

Tuchel schließt Silva-Einsatz gegen den BVB nicht aus

Dass das Pokalspiel der Pariser am Mittwoch gegen Olympique Lyon womöglich Auswirkungen auf das Duell gegen den BVB eine Woche später haben könnte, interessiert Tuchel (noch) nicht. "Wenn es nötig ist, spielen wir 120 Minuten. Darauf sind wir vorbereitet. Mit Blick auf Dortmund wird das kein Problem sein. Wir müssen uns nur auf dieses Spiel konzentrieren und nicht auf Dortmund."

Ob der Brasilianer Thiago Silva zum Spiel gegen den BVB wieder fit ist, wollte Tuchel nicht ausschließen. "Er arbeitet sehr, sehr hart. Er macht alles, um so schnell wie möglich wieder fit zu sein. Wenn er für [das Spiel am Wochenende gegen] Strasbourg bereit ist, wird er auch für Dortmund bereit sein", so Tuchel.