Reif adelt Flick: Thiago und Müller "Neuzugänge"

Großes Lob für Hansi Flicks Arbeit beim FC Bayern

Thiago und Thomas Müller spielen beim FC Bayern München derzeit groß auf. Laut Kommentatoren-Legende Marcel Reif liegt das vor allem an Trainer Hansi Flick.

"Er hat Müller und Thiago quasi zu Neuzugängen gemacht", sagte Reif zur "Bild" und ergänzte: "Er hat Davies super entwickelt, er lässt Zirkzee spielen. Flick kann mit dem, was die Mannschaft abliefert sehr zufrieden sein."

Müller steuerte in dieser Bundesliga-Saison bereits sechs Treffer bei und bereitete 16 weitere Tore vor. Auf den Ex-Nationalspieler hält Reif große Stücke. "Müller ist einer, der dir sagt wie es wirklich aussieht. Das ist einer, auf den die anderen Stars auch hören. Ich kann mir Bayern nicht ohne Müller vorstellen", so der 70-Jährige.

BVB als "Job-Killer" für Tuchel?

Reif äußerte sich außerdem zum anstehenden Champions-League-Duell zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Sollte PSG am BVB scheitern, würde Thomas Tuchel das Aus drohen, glaubt Reif.

"Ein frühes Aus in der Champions League würde man Tuchel in Paris nicht durchgehen lassen. Borussia Dortmund könnte für Tuchel zum Job-Killer werden", so die TV-Legende: "Bei einer Pleite könnte seine Reise in Paris sehr schnell zu Ende gehen."