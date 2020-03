Entwarnung nach Corona-Verdacht auf Schalke

Hans Blossey

Coronavirus-Verdacht beim FC Schalke 04

Keine Infektion mit Corona beim FC Schalke 04: Ein Mitarbeiter des Fanshops an der Geschäftsstelle wurde am Dienstag negativ auf das Virus getestet.

Das bestätigte der Revierklub gegenüber der "WAZ". Zuvor hatte "Bild" über den Verdachtsfall berichtet.

Bereits am Montag sei demnach ein Desinfektions-Trupp auf dem Berger Feld angerückt, um den Fanshop zu reinigen. Dies sei eine vorsorgliche Maßnahme Schalkes gewesen, "um Mitarbeiter und Öffentlichkeit zu schützen", hieß es in der Meldung.

Auf Nachfrage des Boulevard-Blatts bestätigte Schalke zunächst nur die Schließung des Fanshops, allerdings ohne den Corona-Verdacht als Grund dafür zu bestätigen.

Eine Klub-Sprecherin erklärte das Vorgehen mit einem "internen Vorkommnis". Nachdem nun das Labor-Ergebnis vorlag, folgte die offizielle Entwarnung.

Gefahr für Besucher und Öffentlichkeit bestehe nicht. Der Fanshop habe am Dienstag deswegen wieder ganz normal geöffnet, so Schalke.

Der Shop ist Teil der Schalker Geschäftsstelle und in der Nähe der Trainingsplätze sowie des Profi-Zentrums gelegen. Bislang ist aus dem Umfeld der Bundesliga kein Corona-Fall bekannt geworden.

BVB vs. FC Schalke 04 wegen Corona ohne Zuschauer

Die Ausbreitung des Virus hat das Geschehen im deutschen Fußball und auch im Ruhrgebiet dennoch fest im Griff: Das Revierderby von Schalke beim BVB am Samstag (15:30 Uhr) findet ohne Zuschauer statt.

Ziel der Maßnahme sei es, "die Verbreitung von COVID 19 zumindest signifikant zu verlangsamen und damit dessen medizinische Bekämpfung bzw. die Bemühung um Eindämmung des Virus zu unterstützen", teilte Schalke mit. Der Revierklub kündigte an, allen Kartenkäufern den normalen Ticketpreis zu erstatten.

Der BVB rechnet laut Sportdirektor Michael Zorc mit Einnahmeverlusten in Höhe von rund drei Millionen Euro pro Heimspiel ohne Zuschauer. Zorc sieht in der aktuellen Debatte noch Diskussionsbedarf. "Das ist alles noch nicht zu Ende gedacht", so der Dortmunder Manager.