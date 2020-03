Kane, Haaland, Werner? So entscheidet Luca Toni

HJS via www.imago-images.de

Luca Toni spielte einst für den FC Bayern

Mit 33 Jahren gehört Juventus Turins Stoßstürmer Gonzalo Higuaín nicht mehr zu den jüngsten Vertretern seine Zunft, kein Wunder, dass sich die Bianconeri nach einer Alternative umsehen sollen. Luca Toni, ehemalige Kult-Stürmer des FC Bayern und der italienischen Nationalmannschaft hat einige Kandidaten unter die Lupe genommen. Darunter ein BVB-Youngster.

Im Gespräch mit der italienischen Sportzeitschrift "Tuttosport" schätzte Toni die Qualitäten von Harry Kane (Tottenham Hotspur), Gabriel Jesus (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig), Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) ein.

Englands Goalgetter Kane kam bei Toni besonders gut weg: Der Brite erhielt neun von zehn möglichen Punkten. Gabriel Jesus von Manchester City folgt dahinter mit 8,5 Zählern.

Für Toni wäre der Brasilianer allerdings die perfekte Ergänzung zu Juve-Superstar Cristiano Ronaldo, da er schnell sei, technisch stark und kein reiner Torjäger ist. "CR7 ist kein reiner Stürmer, aber er muss derjenige sein, der die meisten Tore erzielt", begründet Toni. Gabriel Jesus sei zwar torgefährlich, schaffe jedoch auch viele Räume für seine Nebenleute.

PSG-Star sticht Haaland vom BVB aus

Icardi von PSG erhält von Toni 8 Punkte, BVB-Youngster Haaland 7,5 und Werner nur 7. Werner stehe Kane und Icardi noch in einigem nach, Haaland sei zwar "sehr stark", sein Vermögen aufgrund seiner Jugend aber noch nicht abzusehen. "Wenn er so weitermacht, wird er zu einem großartigen Mittelstürmer", lobt Toni den 19-jährigen Dortmunder allerdings.

Luca Toni spielte von 2007 bis Ende 2009 für den FC Bayern in der Bundesliga und brillierte mit 58 Treffern in 89 Einsätzen. In seinem Heimatland ging Toni unter anderem für AC Florenz, AS Rom, FC Genua, Juventus Turin und Hellas Verona auf Torjagd. In der Serie A gewann er zweimal die Torjägerkanone und gehört zu den 20 besten Torschützen aller Zeiten.