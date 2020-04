Nagelsmann äußert Verständnis für Poulsens Wechselgedanken

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leipzig-Coach Julian Nagelsmann kann Yussuf Poulsens Frust verstehen

Yussuf Poulsen ist bei RB Leipzig vor der Corona-Pause immer mehr in den Hintergrund gerückt. Prompt mehrten sich Gerüchte über einen baldigen Abschied. Nun hat Trainer Julian Nagelsmann Stellung bezogen und äußerte Verständnis.

"Es ist ja völlig klar, dass er nicht zufrieden mit seiner Situation ist. Aus dem Gespräch kam aber nicht heraus, dass er weg will", erklärte der 32-Jährige gegenüber "Bild". Es sei aber "ein Stück weit logisch, dass, wenn sich seine Situation nicht bessert, es dann eine Option wäre".

Für Nagelsmann ist dies "völlig normal", das sei "im Endeffekt bei jedem Spieler so. Derzeit ist es einfach so, dass er Stammspieler werden will".

Zuvor hatte "Sport Bild" berichtet, dass sich der 25-Jährige Gedanken über einen Wechsel macht. Poulsen dementierte die Meldung daraufhin gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur": "Ich dachte gestern an einen Aprilscherz, als ich das gelesen habe - da ist nichts dran." Er habe "nicht um einen Wechsel gebeten", Verhandlungen mit anderen Klubs liefen nicht.

Dass sich die Meinung dennoch bald ändern könnte, stellte indes sein Berater Poul-Etik Petersen klar. "Wenn die Situation weiterhin so ist, dann ist es logisch, dass er kein Edelreservist sein wird", zitiert "Bild".

Nagelsmann fordert: Poulsen muss sich "durchbeißen"

Poulsen kommt unter Nagelsmann in der Spielzeit 2019/20 zwar auf 20 Bundesliga-Einsätze, bestritt davon jedoch nur zehn von Beginn an. Dabei steuerte er drei Tore bei.

Gleichzeitig verriet der Leipziger Übungsleiter, vor der Saison-Unterbrechung "ein längeres Gespräch" mit seinem Stürmer geführt zu haben: "Er ist ein Spieler, der proaktiv auf den Trainer zukommt und wissen will, was los ist."

Nagelsmann stellte klar, was er nun vom dänischen Nationalspieler fordert: "Er sollte sich durchbeißen und durchsetzen. Er weiß, was ich von ihm sehen will." Poulsens Vertrag läuft bei den Sachsen noch bis Sommer 2022.