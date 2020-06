Rücktritt wegen Schalker Krise? Wagner spricht Klartext

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

David Wagner schließt Rücktritt beim FC Schalke 04 aus

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat trotz der Horrorserie in der Rückrunde seinen Rücktritt ausgeschlossen.

"Den wird es nicht geben. Ich bin ein Schalker - und Schalker kämpfen", sagte der Coach nach dem 0:4 (0:2) am letzten Spieltag beim SC Freiburg.

Die Königsblauen haben keines der letzten 16 Saisonspiele gewonnen. Schon vor der Begegnung in Freiburg war klar, dass S04 die schwächste Rückrunde seiner Klubgeschichte absolviert hat.

Trotz der erschreckenden Bilanz darf Wagner wohl in seine zweite Saison gehen. Sportvorstand Jochen Schneider, der ihn vor einem Jahr verpflichtete, steht weiter zu seinem Wunschtrainer.

Über die Partie in Freiburg sagte Wagner: "Es war am Ende eine verdiente Niederlage. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir mit unserer jungen Truppe gut ins Spiel gekommen sind. Freiburg war sehr effektiv. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr konkurrenzfähig, das muss man ganz ehrlich sagen."