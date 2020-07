Hertha BSC bestätigt Mega-Finanzspritze

Bernd König via www.imago-images.de

Lars Windhorst will mit Hertha BSC hoch hinaus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Mittwoch bestätigt, dass die TENNOR Holding B.V. von Investor Lars Windhorst weitere 150 Millionen Euro in die Berliner investiert.

"Damit erweitert der strategische Partner die Beteiligung an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 66,6 Prozent. Jens Lehmann und Dr. Thomas Werlen sind als Bevollmächtigte der TENNOR Holding B.V. als Mitglieder des Aufsichtsrates von Hertha BSC bestellt worden", heißt es in einer Mitteilung.

"Mit der erneuten Kapitalerhöhung halten wir unsere Zusage ein, Hertha BSC weiter zu unterstützen. Dies unterstreicht unser langfristiges Engagement, gerade in schwierigen Corona-Zeiten. Ich freue mich, dass sich damit der Geschäftsführung von Hertha BSC große Möglichkeiten eröffnen, den Verein zum Erfolg zu führen", wird Windhorst, Chairman der TENNOR Holding B.V., auf der Homepage der Hauptstädter zitiert.

Ingo Schiller, Geschäftsführer Finanzen bei Hertha BSC, fügt hinzu: "Die Ausweitung des Engagements gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist ein starkes Zeichen unseres Partners TENNOR. Es bietet uns die Möglichkeit, die Zukunft von Hertha BSC mit noch stärkerem Rückenwind zu gestalten. Mein Dank gilt den Verantwortlichen beider Häuser."

Hertha BSC blickt auf durchwachsene Saison

Und auch Berlins Manager Michael Preetz kommt zu Wort: "Das weitere Investment freut mich sehr, denn durch die bereitgestellten Mittel haben wir einen deutlich größeren Handlungsspielraum, um die sportliche Entwicklung von Hertha BSC voranzutreiben."

Ausgestattet mit dem Geld von Windhorst schlug die Hertha bereits im Winter auf dem Transfermarkt zu und lockte Matheus Cunha, Santiago Ascacíbar sowie Krzysztof Piątek in die eigenen Reihen. Dennoch blickt die Hertha auf eine durchwachsene Bundesliga-Saison zurück: Sportlich belegt man in der Abschlusstabelle nur Rang zehn, von Coach Jürgen Klinsmann trennte man sich im Februar zudem unter lauten Nebengeräuschen.