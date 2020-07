Werder-Verteidiger erleidet Muskelfaserriss

gumzmedia/nordphoto

Milos Veljkovic erlitt einen Muskelfaserriss

Milos Veljkovic vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim (2:2) einen Muskelfaserriss an der Wade zugezogen.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, habe der 24 Jahre alte Innenverteidiger über die Sommerpause genug Zeit, "seine Verletzung auszukurieren, um rechtzeitig zum Trainingsauftakt wieder fit zu sein."

Veljkovic, der für Bremen in dieser Saison 28 Pflichtspiele bestritt, war in Heidenheim in der 68. Minute ausgewechselt worden.