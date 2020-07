Bayern-Youngster vor Leihe nach Darmstadt

Markus Fischer via www.imago-images.de

Lars Lukas Mai steht vor einem Engagement in der 2. Bundesliga

Abwehrtalent Lars Lukas Mai vom FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor einer Leihe in die 2. Bundesliga.

Wie "sport 1" berichtet, ist ein Deal zwischen deutschen Rekordmeister und Darmstadt 98 offenbar bereits auf der Zielgeraden. Demnach soll Mai für ein Jahr an die Lilien ausgeliehen werden, außerdem sollen sich die Hessen eine Kaufoption für den 20-Jährigen gesichert haben.

Mai wechselte bereits 2014 in der C-Jugend von seinem Heimatklub Dynamo Dresden in die Jugendakademie des FC Bayern und durchlief bei den Münchnern sowie in der Nationalmannschaft alle Jugend-Teams als gesetzte Stütze in der Verteidigung. Nach zwei Pflichtspieleinsätzen für die Profis im April 2018, blieb dem Youngster wegen der hohen Leistungsdichte im Kader des FC Bayern jedoch ein Platz im Bundesliga-Team von Hansi Flick bislang verwehrt.

2019/20 schaffte Mai 20 Mal den Sprung in den Spieltagskader (15 Mal Bundesliga, 2 Mal Champions League, 3 Mal Pokal), stand aber keine einzige Sekunde auf dem Rasen. Auffallend: Der Youngster bekam auch keine Chance, wenn das Spiel bereits deutlich entschieden war.

In der 3. Liga war Mai mit 26 Einsätzen(1 Tor) indes fester Bestandteil der zweiten Mannschaft der Münchner, die die Saison 2019/20 als Aufsteiger mit dem Meistertitel in Deutschlands dritthöchster Spielklasse krönte.