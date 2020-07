Marcel Sabitzer startet schaumgebremst

APA (AFP)

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer hat das erste Mannschaftstraining der Sommervorbereitung beim RB Leipzig am Mittwoch nur zum Teil absolviert. Österreichs Teamspieler absolvierte nach seiner Innenbandverletzung im Knie noch nicht das volle Training, er soll nächste Woche komplett einsteigen. Hwang Hee-chan fehlte wegen Passproblemen, der von Salzburg geholte Südkoreaner wird am Freitag in Leipzig erwartet.

Am 30. Juli findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner statt. Leipzigs Viertelfinal-Spiel in der Champions League gegen Atlético Madrid in Lissabon ist für den 13. August angesetzt.

Wolfsburg in Kiev gegen Donetsk

Die Wolfsburger starteten am Mittwoch mit dem ersten von zwei geforderten Corona-Tests in die Vorbereitung. Der Fokus bei den Niedersachsen liegt erst einmal auf dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Shakthar Donetsk.

Die Partie findet am 5. August in Kiev statt, das Hinspiel hatte der deutsche Bundesligist vor der Corona-Pause mit 1:2 verloren. "Wir werden alles daran setzen, in Donetsk zu gewinnen, damit wir bei dem Mini-Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen dabei sind", sagte Glasner. Der Oberösterreicher geht in seine zweite Saison beim VfL.

apa