Haaland sicher: "Haben die Qualität, um Meister zu werden"

Moritz Mueller/Pool

Erling Haaland schlug beim BVB direkt ein

Er war die Positiv-Überraschung schlechthin in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Erling Haaland von Borussia Dortmund legte ein furioses erstes Halbjahr hin und überragte mit 13 Toren in seinen ersten 15 Ligaspielen für den BVB.

Kein Wunder, dass der gerade 20 Jahre alt gewordene Norweger vor Selbstbewusstsein strotzt und mit seiner Borussia in naher Zukunft große Ziele verfolgt: "Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden", stellte der Stürmerstar im Gespräch mit der "Sport Bild" klar, fügte aber umgehend hinzu: "Reden allein genügt nicht. Wir müssen unsere insgesamt gute Entwicklung der Rückrunde fortsetzen und wollen nächstes Jahr noch erfolgreicher spielen."

Zuletzt hatte es für Borussia Dortmund einmal mehr nur zur Vizemeisterschaft hinter Serienchampion FC Bayern München gereicht. An den Bayern beeindrucke Haaland vor allem die "enorme Konstanz", die auch in 2019/2020 wieder den Unterschied ausgemacht hatte.

Nach seinen furiosen Leistungen in der vergangenen Rückserie wurden rund um die Schwarz-Gelben bereits Spekulationen laut, dass der Norweger schon in diesem Sommer den nächsten Schritt zu einem weiteren, noch größeren Klub als Borussia Dortmund gehen könnte.

Fürs erste konnte der neue Publikumsliebling der Westfalen die Fans aber beruhigen: "Ich habe hier einen langfristigen Vertrag bis 2024. Es ist mein großes Ziel, mit dem BVB Titel zu gewinnen und zusammen mit unseren Fans fantastische Erfolge zu feiern."

Haaland selbst will dabei trotz des zeitweise überbordenden Hypes um seine Person ruhig bleiben und sich zuvorderst mit Leistungen auf dem Platz weiter in die Schlagzeilen spielen: "Ich weiß, dass ich nicht unbedingt das typische Leben eines 20-Jährigen führe. Wichtig ist für mich aber, dass meine Freunde wissen: Ich bin der gleiche Erling Haaland wie vor ein paar Jahren auch", so der 1,94-m-Hüne, der sich selbst als bodenständig und "eher ruhigen Typen" beschreibt.

Sein sportliches Ziel formulierte der Dortmunder Torjäger gewohnt ehrgeizig wie simpel: "Ich will vor allem Tore schießen, damit wir unsere Spiele gewinnen. Wenn wir dank meiner Tore in der kommenden Saison jedes Spiel gewinnen, dann bin ich glücklich – denn das würde bedeuten, dass wir Meister werden", meinte Haaland mit einem Lachen im Gesicht.