Noch ein Flügelspieler? So planen die Bayern auf den Außen

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Cheftrainer Hansi Flick (r.) will einen weiteren Außenspieler

Mit der Verpflichtung von Leroy Sané hat der FC Bayern München bereits für einen spektakulären Coup auf dem Transfermarkt gesorgt. Der Neuzugang von Manchester City soll die offensiven Außenbahnen beim Deutschen Fußball-Meister bearbeiten, ebenso wie Kingsley Coman und Serge Gnabry. Cheftrainer Hansi Flick wünscht sich für die Flügel noch einen weiteren Top-Mann.

Diesen wird es als externe Neuverpflichtung in diesem Sommer aber vielleicht nicht geben. Nach Informationen der "Sport Bild" will die Klubführung der Bayern erst Geld für einen weiteren kostspieligen Transfer locker machen, wenn zuvor Transfereinnahmen erzielt wurden. Geschehen könnte dies bekanntermaßen noch durch die Personalien Thiago, David Alaba und Jérôme Boateng, die aus unterschiedlichen Gründen noch vor einer ungewissen Zukunft beim Rekordmeister stehen.

Nachdem Leihspieler Ivan Perisic den Klubs nach dem Champions-League-Finalturnier ebenso wieder verlassen wird wie Coutinho, muss eine Planstelle auf den Außenbahnen auch ohne weiteren teuren Sommertransfer besetzt werden. Laut dem Fachmagazin soll diese Aufgabe zunächst einmal Eigengewächs Oliver Batista-Meier übernehmen.

Der 19-Jährige trainiert schon länger bei den Profis mit und stieg in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammspieler in der zweiten Mannschaft der Bayern auf. Sein Bundesliga-Debüt feierte er ebenfalls in 2019/2020, als er am 29. Spieltag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der 78. Minute eingewechselt wurde.

Mit Batista-Meier wäre mindestens eine Übergangslösung gefunden, um die von Flick gewünschte Anzahl an offensiven Außenspielern im Kader zu haben. Von dem Deutsch-Brasilianer erhofft sich der Cheftrainer der Bayern eine weitere Leistungsentwicklung, um ihn künftig als echte Alternative zum Weltklasse-Trio Sané, Gnabry und Coman aufbieten zu können.