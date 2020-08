Presse: "Eine kalte, grausame Dosis Realität"

Sven Hoppe via www.imago-images.de

Der FC Bayern ließ dem FC Chelsea keine Chance

Der FC Bayern hat mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Chelsea eindrucksvoll untermauert, dass er in diesem Jahr ein heißer Anwärter auf den Gewinn der Champions League ist. Das denkt die internationale Presse über den klaren Erfolg der Münchner:

ENGLAND

Daily Mail: Das Wunder von München blieb aus. Es setzte lediglich eine weitere kalte, grausame Dosis Realität für Chelsea, das zum zweiten Mal in dieser Saison vor Augen geführt bekam, wie große die Lücke zu den besten Teams Europas noch ist. Die erste Saison unter Frank Lampard hat allerdings gezeigt, dass bessere Tage bevorstehen.

Mirror: Acht Jahre nach Chelseas größter Nacht auf europäischer Bühne gab es nie Anzeichen für eine Wiederholung. Stattdessen setzte es eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie groß die Lücke zwischen Lampards aktueller Generation und Europas Elite ist, als Chelsea nach einer weiteren krachenden Niederlage gegen den Deutschen Meister aus der Champions League flog.

Sun: Eine spezielle Leistung war gefordert, doch stattdessen untermauerten Chelseas Spieler, dass sie nicht in der Lage sind, auf höchstem Level mitzuhalten. Es war schlimm genug, dass sie das Hinspiel an der Stamford Bridge mit 0:3 hergaben - aber dies war schlimmer.

The Guardian: Selbst Didier Drogba hätte Probleme gehabt, Chelsea aus diesem Loch zu holen. Es gab keine dramatische Wende. Es gab keinen heroischen Peter Cech im Tor, keinen Drogba, der Manuel Neuer mit Kopfbällen eindeckt und keine Hoffnung, dass Chelsea erneut ein wundersames Comeback gegen den FC Bayern gelingt.

Express: Erledigt und im Staub zurückgelassen. Bayern München hat Chelsea zerlegt - 4:1 heute Abend und 7:1 in der Addition - um ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen.

DEUTSCHLAND

Bild: Lewandowski überragend! Bayern siegt sich zu Messi - Bayern nimmt die letzte Hürde Richtung Final-Turnier der Champions League locker, erledigt im Achtelfinale Chelsea mit 4:1. Kein Wunder nach dem 3:0 im Hinspiel an der Stamford Bridge – vor 165 Tagen!

ntv: FC Bayern segelt leichtfüßig ins Finalturnier. Die kurze Pause zwischen Bundesliga-Ende und Champions-League-Neustart schadet dem FC Bayern nicht. Die Münchner lassen gegen den FC Chelsea wie schon im Hinspiel Ende Februar keine Zweifel aufkommen. Vor allem Robert Lewandowski bekommen die Londoner einfach nicht in den Griff.

kicker: Der FC Bayern München steht nach einem nie gefährdeten 4:1-Erfolg gegen den FC Chelsea im Viertelfinale der Champions League. Nach dem souveränen Hinspiel-Erfolg in London Ende Februar (3:0) ließ der Rekordmeister am Samstagabend keine Zweifel aufkommen und stellte bereits früh die Weichen in Richtung Finalturnier in Lissabon.

Spiegel online: Die Pflicht ist erfüllt, jetzt kommt die Kür. Im Hinspiel drei Tore besser, im Rückspiel auch: Das Achtelfinale gegen den FC Chelsea wurde für die Bayern zum Spaziergang. Aber ab sofort beginnt der Ernstfall.

FAZ: FC Bayern mit Wucht ins Viertelfinale. Der deutsche Meister trumpft im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea auf und zieht in die nächste Runde ein. Beim Finalturnier in Lissabon wartet nun ein ganz schwerer Gegner.

tz: FC Bayern ballert sich zum Mega-Duell der Champions League - doch Sorgen um Weltmeister Jérôme Boateng.

SPANIEN

Marca: Der FC Bayern trifft im Viertelfinale nächste Woche auf den FC Barcelona. Das steht nach einem weiteren Erfolg des Titel-Favoriten gegen den FC Chelsea fest. Bayern hat acht von acht Spielen in dieser Champions-League-Saison gewonnen, mit 31 eigenen Treffern und nur sechs Gegentoren. Ein harter Knochen für Barca - vielleicht der größte.

Mundo Deportivo: Lewandowski, der keine Gnade mit Chelsea kennt, wartet schon auf Barca. Bayern München hat den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Nach dem 3:0 an der Stamford Bridge hat der Gigant aus Bayern die Blues mit 4:1 abgefertigt. Robert Lewandowski traf doppelt und bereitete zwei Tore vor.

AS: Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist Barca nicht der Favorit im Viertelfinale der Champions League. Bayern spektakuläre Serie zwingt sie zur Zurückhaltung in Portugal. Während Bayern seit dem 7. Dezember keines seines 24 Spiele verloren hat, strotzt Setiéns Team nur so vor Unsicherheit.

FRANKREICH

France Football: 3:0 im Hin-, 4:1 im Rückspiel: Bayern München eliminiert Chelsea deutlich.

L'Équipe: Chelsea mag an ein Wunder geglaubt haben, aber Bayern München nahm ihnen schnell die Hoffnung. Nach dem 3:0 im Februar an der Stamford Bridge hat der Klub aus Bayern den Job sauber zu Ende gebracht und sich für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Lewandowski-Festspiele bei Bayern-Triumph. Der FC Bayern München erledigte am Samstagabend seine Pflichtaufgabe gegen den FC Chelsea ohne große Probleme und zog mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Der Mann des Abends war einmal mehr Stürmer-Star Robert Lewandowski, der zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte. Nach dem klaren 3:0-Auswärtserfolg im Hinspiel zog der deutsche Rekordmeister mit einem Gesamtscore von 7:1 ins Finalturnier in Lissabon ein.