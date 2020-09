Nach Pokal-Blamage: HSV macht Jagd auf Osnabrück-Ass

Michael Titgemeyer via www.imago-images.de

Moritz Heyer steht beim HSV auf dem Zettel

Nach der desaströsen Vorstellung im DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden schrillen beim HSV schon wieder die Alarmglocken. Beim Zweitligaabsteiger präsentierte sich die Elf des neuen Trainers Daniel Thioune ganz und gar nicht wie ein Aufstiegskandidat. Gut möglich, dass die Rothosen nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Laut "kicker" könnte ein Defensiv-Stratege von Thiounes Ex-Klub VfL Osnabrück bald zum Team stoßen. Gemeint ist Moritz Heyer, der im Vorjahr einer der Garanten für den Klassenerhalt der Niedersachsen war.

Bereits kurz nach Thiounes Unterschrift in Hamburg war an der Elbe über Innenverteidiger Heyer als Mitbringsel von der Bremer Brücke spekuliert worden. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht - bis jetzt.

Die HSV-Verantwortlichen sollen ihre Bemühungen in den vergangenen Tagen nämlich intensiviert haben, heißt es. Thioune schätze "die Qualität, die Mentalität und vor allem auch Heyers Vielseitigkeit".

Hintergrund: Der 25-Jährige fühlt sich zwar in der Abwehr am wohlsten, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Zudem wird ihm noch weiteres Steigerungspotenzial zugetraut.

Heyer hinten wie vorne ein Erfolgsgarant

Heyer war 2019 ablösefrei vom Halleschen FC nach Osnabrück gewechselt. Dort überzeugte er in 33 Liga-Einsätzen nicht nur als cleverer Abräumer, sondern auch als Torjäger. Sechs Treffer sind eine bemerkenswerte Ausbeute für einen Verteidiger.

Sein Vertrag bei den Lila-Weißen endet im kommenden Sommer. Um noch eine Ablöse zu erzielen, müsste der VfL Heyer also bald verkaufen. Thioune-Nachfolger Marco Grote soll von derartigen Gedankenspielen jedoch alles andere als begeistert sein.

So oder so steht fest, dass der HSV in der Defensive noch einmal nachlegen muss. Der etatmäßige Abwehrboss Rick van Drongelen riss sich im letzten Spiel der Vorsaison das Kreuzband und fällt noch mehrere Monate aus.

Der als Ersatz verpflichtete Toni Leistner dürfte nach seinem Ausraster in Dresden in Kürze gesperrt werden. Kein Wunder, dass Heyer nun doch kommen soll ...