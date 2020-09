Presse: "Bayerns erstes Massaker!"

via www.imago-images.de

Der FC Bayern ließ dem FC Schalke 04 keine Chance

Mit einem 8:0-Kantersieg fegte der FC Bayern München den FC Schalke 04 zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison vom Platz. Die Medien reagieren nahezu ehrfürchtig auf der Leistung des deutschen Rekordmeisters. Die internationalen Pressestimmen:

England

Guardian: "Gnabry-Hattrick und Sané-Debüt lassen den 8:0-Sieg von Bayern München gegen Schalke erstrahlen. Schalke war den blitzschnellen Bayern ausgeliefert.

Dailymail: "Bayern München 8-0 gegen Schalke. Kein Thiago? Kein Problem. Serge Gnabry schießt einen Hattrick und auch Neuzugang Sané netzt für die Champions in Europa ein."

The Sun: "Bayern München hat keine Anzeichen eines Champion-League-Hangovers gezeigt, als sie 8:0 den Bundesligaauftakt gegen Schalke gewonnen haben. Leroy Sané hat seinen Ex-Klub mit einem Tor und zwei Assists gefoltert. Zudem hat das englische Wunderkind Jamal Musiala als jüngster Spieler der Geschichte ein Tor erzielt, nachdem er von der Bank kam."

BBC: "Bayern besiegt Schalke zum Auftakt mit 8:0. Serge Gnabry erzielt einen Hattrick und Leroy Sané trifft bei seinem Debüt für Bayern, die die neue Saison mit einer Demontage des FC Schalke eröffnen."

Spanien

Sport: "Die Dominanz der Bayern war ist und überwältigend. Als ob dazwischen kein Urlaub gewesen wäre. Was für eine 90-minütige Tortur für David Wagners Team."

Marca: "Wie schlagen sie diese Bayern? Die Bayern sind zurückgekehrt, so, wie sie die vergangene Saison beendet haben. Bei ihrem Bundesligaauftakt gegen Schalke waren sie wie eine Walze. 8:0 und eine Botschaft an Europa: Wir sind immer noch hier."

Mundo Deportivo: "Der bayerische Riese startet mit einem Skandalsieg gegen Schalke und sendet die überwältigende Botschaft, dass sein Ehrgeiz keine Grenzen kennt und er bereit ist, zum neunten Mal Meister zu werden. Gnabry führte mit einem Hattrick die Rolle des Meisters in Europa an."

AS: "Bayerns erstes Massaker! Die Bayern beginnen die neue Saison wie die letzte und senden eine Warnung an Sevilla."

Frankreich

L'Équipe: "Bei der Eröffnung der Bundesliga atomisierte der Titelverteidiger Bayern München Schalke 04 mit einem Hattrick des Nationalstürmers Serge Gnabry und einer erfolgreichen Premiere für Leroy Sané."

France Football: "Der amtierende Meister in Europa ist schon sehr wütend! Bald ist ein Monat vergangen, seit die Bayern gegen PSG in der Champions League gekrönt wurden. Doch die Bayern sind noch immer so beeindruckend wie der Hattrick von Gnabry. Das Team war aggressiv in den Duellen und 90 Minuten lang konzentriert. Die Botschaft ist klar: Es wird ein hohes Maß fordern, um Hansi Flicks Bayern zu entthronen."

Italien

Tuttosport: Lawinenstart des FC Bayern: 8:0 gegen Schalke! Was für ein Hattrick von Gnabry. Der amtierende Champion zerstört Wagners Team."

Corriere dello Sport: "Der Meister aus Deutschland und Europa widerspricht sich nicht und eröffnet die Bundesliga mit einem weiteren Sieg. Das Team von Hansi Flick schließt die Herausforderung in einer halben Stunde ab und breitet sich in der zweiten Hälfte gnadenlos aus."

Gazetta dello Sport: "Die Bayern sind von einem anderen Planeten. Selbst nach dem Triple erweisen sich die Bayern so hungrig wie immer. Genug, um Schalke am Ende eines Sommers zu zerstören."

Österreich

oe24: "Auftakt-Kracher: Bayern zwingt Schalke 8:0 in die Knie. Bayern München ist mit einer Machtdemonstration in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der Serienchampion fertigte ohne den wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel fehlenden ÖFB-Star David Alaba Schalke 04 am Freitag in der Allianz Arena mit 8:0 ab."

Kurier: "Bayern Münchens hungriges Triple-Ensemble um Dreifachtorschütze Serge Gnabry hat auch ohne Fans die 58. Saison der deutschen Bundesliga gleich wieder mit einem Schützenfest eröffnet. Dabei konnte auch Bayerns Stareinkauf Leroy Sané bei seinem Debüt als Torschütze und Vorbereiter glänzen."

Schweiz

Blick: "Lewandowski demütigt Schalke mit Zauber-Assist! Triple-Gewinner Bayern lässt den Gästen nicht den Hauch einer Chance. 8:0! Was für eine Machtdemonstration gleich zu Beginn der Saison!"

Deutschland

Bild: "Der rote Rausch geht weiter. Diese Bayern kennen keine Gnade! Nur 26 Tage nach dem Champions-League-Triumph von Lissabon wird Schalke zum Bundesliga-Start 8:0 zerlegt. Nach nur einem Spiel ist klar: Die Bayern sind weiter in Triple-Form."

kicker: "Wagner steht mit dem Rücken zur Wand. Ja, es waren die Bayern. Triple-Sieger, das Maß der Dinge, auch nach einem halben Dutzend Treffer noch spielfreudig und torhungrig, dominant bis zum Geht-nicht-mehr. Für sie entwickelte sich das Eröffnungsspiel der 58. Bundesliga-Saison zum Spaß-Spiel. Nach nur einer Trainingswoche. Für Schalke geriet der Auftakt zu einem einzigen Desaster."

Süddeutsche: "Schon wieder beängstigend gierig. Der FC Bayern macht in der neuen Spielzeit so weiter wie in der Triple-Saison: gnadenlos und mit intensivem Pressing. Lässt sich das durchhalten?"