Lewandowski offenbar in Trainingszoff verwickelt

Robert Lewandowski eckte im Training des FC Bayern an

Am Sonntag wurde Robert Lewandowski bei der 1:4-Auswärtspleite des FC Bayern in Hoffenheim erst in der 57. Minute eingewechselt. Auch der geschonte Pole konnte die Klatsche des amtierenden Triple-Siegers letztlich nicht mehr verhindern. Nach seinem Kurzeinsatz hat der Goalgetter offensichtlich noch eine Menge überschüssige Energie, wie ein Vorfall während des Montagstrainings zeigt.

Laut "Bild" kam es in der Einheit an der Säbener Straße nämlich zu einer Auseinandersetzung zwischen Lewandowski und dem bei Leeds United gehandelten Mickael Cuisance, der in Hoffenheim nicht zum Kader gezählt hatte.

In einem Trainingsspiel hatte Coach Hansi Flick die Reservisten und Einwechselspieler des Vortags antreten lassen. Nach einem überhart geführten Zweikampf mit Lewandowski blieb Cuisance schließlich liegen, verzog das Gesicht und monierte das unnötige Einsteigen seines Mannschaftskollegen.

Da Flick das Match nicht unterbrach, stand der Franzose wieder auf und rannte wild gestikulierend auf Übeltäter Lewandowski zu. Dessen vielsagende Reaktion: pure Ignoranz.

"Keine versöhnlichen Worte" beim FC Bayern

Doch damit war die Szene noch nicht vom Tisch. Nach Spielschluss tröstete Flick den aufgebrachten Cuisance zunächst, ehe sich Lewandowski den 21 Jahre alten Ex-Gladbacher vorknöpfte. "Bild" berichtete von einem Einzelgespräch, in dem "keine versöhnlichen Worte" fielen. Der genaue Inhalt der Unterhaltung ist freilich nicht bekannt.

Nach Wochen voller Glückseligkeit beim FC Bayern ist der kleine Trainingsdisput vom Montag durchaus überraschend. Allenthalben wurde zuletzt von der perfekten Teamchemie beim Rekordmeister geschwärmt.

Am Mittwoch steht für die Münchner das Supercup-Duell mit dem BVB in der heimischen Allianz Arena auf dem Programm. Lewandowski wird dann wohl wieder zur Startelf zählen, Ergänzungsspieler Cuisance dagegen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.