Ex-Bayern-Kapitän als neuer Schalke-Trainer gehandelt

Mark van Bommel ist angeblich Trainerkandidat beim FC Schalke 04

Nach dem Aus von Trainer David Wagner beim FC Schalke 04 läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Ein namhafter Kandidat sagte bereits ab, zunächst soll ein Interims-Duo das Training übernehmen. Langfristige Lösung könnte ein ehemaliger Kapitän des FC Bayern werden.

Der vermeintliche Top-Kandidat hatte eine Partie der Knappen am Wochenende bereits aus nächster Nähe verfolgt: Der deutsche U20-Nationaltrainer Manuel Baum, der unter anderem von der "WAZ" als Favorit auf den vakanten Trainerposten gehandelt wird, schaute die 1:2-Pleite der Schalker U23 gegen den SV Straelen auf der Tribüne des Parkstadions.

Die Anwesenheit des ehemaligen Übungsleiters des FC Augsburg dürfte allerdings in erster Linie darin begründet liegen, dass vor allem auf Schalker Seite der ein oder andere Akteur für die deutsche U20-Auswahl infrage kommt.

Zumal Wagner zum Zeitpunkt der Partie noch nicht entlassen war, die wohl ausschlaggebende Schalker 1:3-Niederlage gegen Werder noch in den Sternen stand.

FC Schalke 04: Ex-Kapitän des FC Bayern gehandelt

Neben Baum gelten der "WAZ" zufolge Dimitrios Grammozis und Sandro Schwarz als Anwärter auf das Traineramt bei S04. Grundlegend sei vor allem die noch recht junge und unbelastete Karriere des Trios sowie "ausgiebige Erfahrung im Nachwuchsbereich".

Es gebe zudem Gerüchte um ein Schalker Interesse am früheren Bayern-Profi Mark van Bommel, heißt es. Der Niederländer ist seit der Entlassung bei der PSV Eindhoven im Dezember 2019 ohne Job.

Mit Schwarz, der von 2017 bis November 2019 den FSV Mainz 05 hauptamtlich betreute, sollen die Knappen bereits telefonisch Kontakt geknüpft haben. Der 41-Jährige soll jedoch lediglich nach seiner grundsätzlichen Verfügbarkeit befragt worden sein. "Erster Kandidat" sei er nicht.

Ralf Rangnick, der sich gegenüber "Sky" zumindest nicht abgeneigt zeigte, auf Schalke anzuheuern, erklärte der "WAZ" inzwischen, dass ein Engagement aktuell ausgeschlossen sei. "Ich kann mir zurzeit überhaupt nicht vorstellen, ein drittes Mal zu Schalke 04 zu kommen, und schon gar nicht als Trainer, der kurzfristig die Negativ-Serie beenden soll", so Rangnick.

Die ebenfalls gehandelten Marc Wilmots und Alexander Zorniger haben dem Bericht zufolge ebenfalls kaum Aussichten.

FC Schalke 04: Interims-Duo soll übernehmen

Die erste Einheit der Woche am Dienstag in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag gegen RB Leipzig sollen nach "dpa"-Informationen die Athletiktrainer Werner Leuthard und Quirin Löppert leiten.

Zu wessen Gunsten sich die Waagschale letztlich langfristig neigt, dürften bereits die kommenden Tage zeigen. Sportvorstand Jochen Schneider soll eine schnelle Regelung der Nachfolge bevorzugen und am liebsten bereits vor dem kommenden Bundesliga-Spieltag einen neuen Trainer präsentieren wollen.

Dass der FC Schalke gegen RB Leipzig am 03. Oktober von einer Interimslösung betreut wird, kommt wohl nur infrage, wenn der "Wunschkandidat kurzfristig nicht verfügbar" ist.