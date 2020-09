Aílton schlägt Füllkrug fürs DFB-Team vor

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Torjäger bei Werder Bremen: Niclas Füllkrug

Mit seinem Dreierpack erledigte Niclas Füllkrug den FC Schalke unlängst quasi im Alleingang. Der Mittelstürmer von Werder Bremen kommt seiner Top-Form nach langer Verletzungspause immer näher. Für Ex-Torschützenkönig Aílton ist der 27-Jährige gar ein DFB-Kandidat.

"Wenn Niclas so weitermacht, hat er gute Chancen, demnächst für die Nationalmannschaft berufen zu werden. Denn dann sollte Bundestrainer Joachim Löw über ihn nachdenken", sagte der Brasilianer der "Sport Bild".

Tatsächlich ist Füllkrugs Quote in Bremen bislang beachtlich. Zehn Mal lief er seit seinem 6,5 Millionen Euro teuren Wechsel von Hannover 96 an die Weser im Sommer 2019 für den SVW in der Bundesliga auf und sammelte dabei acht Scorerpunkte (sieben Tore, eine Vorlage).

Statistisch gesehen trifft der Angreifer also alle 71 Minuten - ein fantastischer Wert. Dabei hat Füllkrug laut Werder-Coach Florian Kohfeldt noch nicht einmal 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Nach seinem Kreuzbandriss im September 2019 musste der Goalgetter lange schuften, um peu à peu wieder der Alte zu werden.

Aílton fordert Stammplatzgarantie für Füllkrug

Nun ruhen in Bremen große Hoffnungen auf Füllkrugs Schultern, dessen Tore das Abstiegsgespenst vertreiben sollen. Aílton fordert daher eine Stammplatzgarantie für den Stürmer.

"Der Trainer muss zu ihm sagen: 'Du bist 100 Prozent mein Spieler', dann wird er noch besser. Denn schon jetzt ist Füllkrug aus meiner Sicht super-wichtig für Werder", betonte die lebende Werder-Legende.

Zunächst dürfte sich der ehemalige Juniorennationalspieler im teaminternen Duell mit Davie Selke durchgesetzt haben. Beide hatten in der Vorbereitung fleißig genetzt.

Füllkrugs Vertrag in Bremen ist noch bis 2023 gültig. Bislang kommt der gebürtige Hannoveraner auf 81 Bundesliga-Einsätze (25 Tore, 5 Assists).