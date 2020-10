Europa-League-Auslosung: Bayer gegen Nizza, TSG im Glück

imago

Am Freitag wurden die Gruppen der Europa League ausgelost

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim haben für die Vorrunde der Europa League lösbare Aufgaben bekommen.

Die Werkself trifft auf den tschechischen Meister Slavia Prag, Israels Pokalsieger Hapoel Beerscheva und OGC Nizza aus Frankreich, wie die Auslosung in Nyon ergab. Hoffenheim misst sich mit dem belgischen Vertreter KAA Gent, dem serbischen Topklub Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec aus Tschechien.

Deutsche Duelle in der Gruppenphase waren ausgeschlossen. Die Bundesliga ist nur mit zwei von drei möglichen Mannschaften vertreten. Der VfL Wolfsburg war am Donnerstagabend in der letzten Qualifikationsrunde durch ein unglückliches 1:2 bei AEK Athen ausgeschieden.

Gespielt wird am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Das Finale im polnischen Danzig ist für den 26. Mai 2021 terminiert.

Wir haben die Auslosung im Liveblog begleitet:

+++ Das sind die Europa-League-Gruppen für 2020/2021 +++

Gruppe A: AS Rom, Young Boys Bern, CFR Cluj, ZSKA Sofia

Gruppe B: FC Arsenal, Rapid Wien, Molde FK, FC Dundalk

Gruppe C: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beerscheva, OGC Nizza

Gruppe D: Benfica SL, Standard Lüttich, Rangers FC, Lech Posen

Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, FC Granada, Omonia Nikosia

Gruppe F: SSC Neapel, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Gruppe G: FC Braga, Leicester City, AEK Athen, Sorja Luhansk

Gruppe H: Celtic FC, Sparta Prag, AC Mailand, OSC Lille

Gruppe I: FC Villarreal, FK Karabach Agdam, Maccabi Tel Aviv

Gruppe J: Tottenham Hotspur, Ludogorez Rasgrad, Linzer ASK, Royal Antwerpen

Gruppe K: ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Wolfsberger AC

Gruppe L: KAA Gent, Roter Stern Belgrad, TSG 1899 Hoffenheim, Slovan Liberec

+++ 13:13 Uhr: Die Losfee ist da +++

Ciro Ferrara, ehemaliger Star von SSC Neapel und Juventus Turin und als Co-Trainer unter anderem Weltmeister 2006 mit Italien, wird heute als Losfee agieren.

+++ 13:09: Uhr: Lukaku ist Spieler der EL-Saison 19/20 +++

Romelu Lukaku von Inter Mailand wird als bester Spieler der Europa-League-Spielzeit 2019/2020 ausgezeichnet. Sieben Treffer hat der Belgier in sechs Partien erzielt, ist damit zweitbester Torjäger. Im Finale unterlag er mit seinem Team dem FC Sevilla (2:3).

+++ 13:07 Uhr: Rückblick - und Auszeichnungen +++

Die UEFA blickt zurück auf den zurückliegenden Wettbewerb, der durch die Corona-Krise mächtig durcheinander geworfen wurde. Gleich gibt es Infos dazu, wer der beste Spieler in der EL 2019/2020 war.

+++ 13:00 Uhr: Der Startschuss! +++

Es wird spannend. Alles ist vorbereitet. Es kann losgehen!

+++ Die deutschen Teams +++

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 19/20 wurde es im Kampf um die EL-Startplätze noch einmal so richtig spannend.

Am Ende reichte Bayer Leverkusen der 1:0-Sieg gegen Mainz 05 aber nicht mehr zur Qualifikation für die Champions League und wurde Fünfter, da Borussia Mönchengladbach seine Hausaufgaben machte und 2:1 gegen Hertha BSC gewann. Hoffenheim schoss sich mit einem fulminanten 4:0-Sieg gegen den BVB hingegen noch auf Rang sechs und verdrängte den VfL Wolfsburg, der in die Qualifikation musste.

Die Wölfe nahmen die zusätzlichen Hürden in den letzten Wochen zunächst allesamt souverän: In der 2. Runde besiegte die Glasner-Elf FK Kukesi (4:0), in der 3. Runde reichte ein 2:0-Erfolg über Desna Chernigov. Am Donnerstagabend gegen AEK Athen jedoch eine bittere 1:2-Niederlage, den Siegtreffer erzielten die Griechen erst kurz vor Schluss.

+++ Die Lostöpfe im Überblick +++

TOPF 1:

FC Arsenal (England)

Tottenham Hotspur (England)

AS Rom (Italien)

SSC Neapel (Italien)

Benfica Lissabon (Portugal)

Bayer Leverkusen

FC Villarreal (Spanien)

ZSKA Moskau (Russland)

FC Braga (Portugal)

KAA Gent (Belgien)

PSV Eindhoven (Niederlande)

Celtic FC (Schottland)

TOPF 2:

Dinamo Zagreb (Kroatien)

Sparta Prag (Tschechien)

Slavia Prag (Tschechien)

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien)

Young Boys Bern (Schweiz)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

Rapid Wien (Österreich)

Leicester City (England)

PAOK Saloniki (Griechenland)

FK Karabach Agdam (Aserbaidschan)

Standard Lüttich (Belgien)

Real Sociedad San Sebastian (Spanien)

TOPF 3:

FC Granada (Spanien)

AZ Alkmaar (Niederlande)

Feyenoord Rotterdam (Niederlande)

AEK Athen (Griechenland)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Rangers FC (Schottland)

Molde FK (Norwegen)

TSG 1899 Hoffenheim

AC Mailand (Italien)

Linzer ASK (Österreich)

Hapoel Beerscheva (Israel)

Sorja Luhansk (Ukraine)

TOPF 4:

CFR Cluj (Rumänien)

OSC Lille (Frankreich)

OGC Nizza (Frankreich)

HNK Rijeka (Kroatien)

FC Dundalk (Irland)

Slovan Liberec (Tschechien)

Royal Antwerpen (Belgien)

Lech Posen (Polen)

Sivasspor (Türkei)

Wolfsberger AC (Österreich)

Omonia Nikosia (Zypern)

ZSKA Sofia (Bulgarien)

+++ So wird gelost +++

Im Vorfeld der Auslosung werden die Teams in vier Töpfe aufgeteilt, gemäß der jeweiligen Klub-Koeffizienten. Bayer Leverkusen steht dort als bestes deutsches Team mit 61.000 Punkten auf Platz fünf, die TSG Hoffenheim liegt mit 14.956 Punkten im unteren Mittelfeld.

Endlich wieder international 🙌



In gut zwei Stunden startet der #UELDraw ⏰



Schon aufgeregt? #TSG pic.twitter.com/MKA3brHdRB — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 2. Oktober 2020

Mannschaften aus demselben Land können in der Gruppenphase noch nicht gegeneinander antreten. Am Ende treten die 48 teilnehmenden Teams in zwölf Vierergruppen gegeneinander an.

+++ Der Weg nach Danzig +++

Die Corona-Pandemie hat auch den Spielplan der Europa League mächtig durcheinandergewirbelt. Erst Mitte August begann die Vorqualifikation, die Playoff-Duelle zum Einzug in die Gruppenphase steigen erst am 1. Oktober.

Das Finale wird in der Saison 2020/21 in Danzig stattfinden, dem eigentlichen Austragungsort der vorherigen Ausgabe. Aufgrund der Corona-Lage musste die UEFA umdisponieren und organisierte letztlich ein Final-Turnier in NRW. Im Finale von Köln besiegte der FC Sevilla den italienischen Vertreter Inter Mailand mit 3:2.

+++ Willkommen zur Auslosung der Europa League +++

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Europa-League-Gruppen. Ab 13:00 Uhr geht es in Nyon an die Kugeln. Die beiden deutschen Vertreter dürfen sich schon jetzt über attraktive Gegner freuen.