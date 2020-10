Lehmann verteidigt Hertha-Transfers

via www.imago-images.de

Europa als Ziel: Hertha-Aufsichtsratmitglied Jens Lehmann

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und heutige Aufsichtsrat Jens Lehmann hat mit Hertha BSC auch kurzfristig schon große Ziele.

"Das Ziel ist allen bei Hertha BSC klar. Und das heißt Qualifikation für den europäischen Fußball", sagte der ehemalige Nationaltorwart der "Sport Bild". Heißt: Lehmann sieht die Berliner in dieser Saison in den Top 6 der Bundesliga.

Dafür hat der neue "Big City Club" in diesem Sommer zahlreiche neue Spieler verpflichtet. Insgesamt knapp 35 Millionen Euro investierte Hertha in Jhon Córdoba, Lucas Tousart, Alexander Schwolow und Co.

"Wir hoffen, dass es die richtigen Spieler sind", erklärte Lehmann: "Manchmal ist es cleverer, junge, ausbaufähige Spieler zu holen, als teure Profis."

Labbadia vermisst "große Namen" in Berlin

Dagegen ist Trainer Bruno Labbadia deutlich unzufriedener. "Wir haben nicht die großen Namen und keine fertigen Spieler geholt", monierte der Coach. Omar Alderete, Deyovaisio Zeefuik und Matteo Guendouzi müssen sich erst noch in der deutschen Beletage beweisen.

Labbadia sprach bei der Kaderplanung von "Kompromissen", die Hertha eingehen musste, Lehmann dagegen räumt der neu formierten Hertha kaum Zeit zur Eingewöhnung ein.

Lehmann ist als Vertreter von Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat berufen worden und dort Nachfolger von Jürgen Klinsmann. Hertha ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Fußball-Bundesliga gestartet und liegt vor dem vierten Spieltag auf Rang 13.