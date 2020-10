Akanji-Einsatz "unwahrscheinlich": BVB droht Super-GAU

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Manuel Akanji (r.) könnte dem BVB auch gegen Lazio Rom fehlen

Manuel Akanji befindet sich nach einer Corona-Infektion in Quarantäne, eine Rückkehr von Dan-Axel Zagadou ist weiterhin nicht in Sicht, Nico Schulz verletzte sich bei der Nationalmannschaft und selbst der als Defensiv-Notnagel auserkorene U23-Verteidiger Henri Weigelt fällt aus. Vor der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim plagen den BVB einige Sorgen. Auf den zweiten Blick sind die Probleme allerdings noch größer.

Kann BVB-Coach Lucien Favre gegen die Kraichgauer immerhin noch auf Abwehr-Stammkraft Emre Can und Routinier Lukasz Piszczek zurückgreifen, droht in der kommenden Woche beim Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom (Dienstag, 21 Uhr) der absolute Defensiv-Super-GAU. In der ewigen Stadt muss Can eine Sperre aus der Vorsaison absitzen. Dass Akanji wieder zur Verfügung steht, ist den "Ruhr Nachrichten" zufolge zudem "unwahrscheinlich".

Heißt: Favre stünde somit mit Mats Hummels nur noch ein "echter" Innenverteidiger zur Verfügung. An der Seite des etatmäßigen Abwehrchefs dürfte Außenverteidiger Piszczek in eine durchaus gewohnte Rolle schlüpfen - dann wird es wirklich eng.

Wer füllt die Defensiv-Lücke beim BVB?

Bleibt Favre beim zuletzt erfolgreich praktizierten System mit Dreierkette, fehlt schlicht ein gelernter dritter Defensivspieler. Wahrscheinlichste Optionen für einen Einsatz in der Dreierkette dürften Thomas Delaney und Axel Witsel sein. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler verfügen zumindest über die nötige Zweikampfhärte, die körperlichen Voraussetzungen und ein starkes Kopfballspiel.

Alternativ könnte der BVB natürlich auch mit einer Viererkette an den Start gehen. Favre hatte ohnehin in der Vorbereitung erklärt, dieses System zu bevorzugen, allein der sportliche Erfolg ließ in der Vergangenheit mit dieser Formation zu wünschen übrig.

Raphael Guerreiro und Thomas Meunier, die im System mit Dreierkette die offensiver orientierten Außenspieler vor den drei Verteidigern geben, könnten immerhin problemlos den defensiveren Part bekleiden. Zudem stünde mit Felix Passlack ein weiterer fitter Außenverteidiger zur Verfügung.

Gerade Guerreiro steht allerdings unter besonderer Beobachtung. Der Portugiese stand während der Länderspielpause in drei Partien für sein Land auf dem Rasen und dürfte nicht der Frischeste sein. Etwas besser sieht es bei Meunier und Witsel aus, die zwei Länderspiele für Belgien bestritten.

Man darf gespannt sein, wie Favre das komplizierte Puzzle löst, klar ist allerdings, der Schweizer steht vor keiner ganz leichten Aufgabe.