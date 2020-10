Hamann sieht nur einen Klub "auf Augenhöhe" mit Bayern

kolbert-press/Burghard Schreyer via www.imago-imag

Dietmar Hamann sieht gute Chancen auf eine Titelverteidigung des FC Bayern

Ab Dienstag startet die neue Spielzeit der Champions League. Unter anderem gastiert Borussia Dortmund bei Lazio Rom, einen Tag später empfängt Titelverteidiger FC Bayern München Atlético Madrid. Vor dem Auftakt der Königsklasse hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sich zum Wettbewerb geäußert. Den deutschen Vertretern traut der 47-Jährige durchaus eine große Rolle zu.

"Die Chance, dass es alle vier deutschen Klubs ins Achtelfinale schaffen, ist groß", so Hamann im Interview mit der "Abendzeitung".

Während es der BVB (Gruppe F mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom, Club Brügge) und der FC Bayern (Gruppe A mit Atlético Madrid, Lokomotive Moskau, RB Salzburg) laut Hamann "sicher" in die K.o.-Runde schaffen, haben es Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig bei der Auslosung hingegen "schon heftig erwischt".

Vorjahres-Halbfinalist Leipzig trifft in Gruppe H aus Istanbul Basaksehir, Manchester United und Paris Saint-Germain. Gladbach bekommt es in Gruppe B mit Schachtar Donezk, Real Madrid und Inter Mailand zu tun. Real sei allerdings "nicht mehr das Team, das es einmal war", macht Hamann der Fohlen-Elf Mut. "Viele Spieler sind Anfang oder Mitte 30, also über ihren Zenit. Und auch Inter gehört nicht zu den Favoriten trotz der individuellen Klasse." RB Leipzig traue er sowieso "alles" zu.

"FC Bayern ist erneut erster Anwärter auf den Turniersieg"

Seinen Ex-Klub FC Bayern kürt Hamann hingegen zum Top-Favoriten auf den Gewinn der Königsklasse. "Bayern ist erneut erster Anwärter auf den Turniersieg", Coach Hansi Flick müsse allerdings aufpassen, dass ob der hohen Belastung der letzten Monaten die Konzentration hochgehalten werde. "Vielleicht ist der Kopf irgendwann leer", warnt Hamann.

Alles in allem glaubt der Ex-Profi allerdings, dass nur ein Klub den Bayern wirklich den Rang ablaufen könnte: der FC Liverpool.

Lediglich die vom deutschen Star-Coach Jürgen Klopp trainierten Reds befinden sich mit den Münchnern "auf Augenhöhe", so Hamann. Wenn Bayern sein Potenzial abruft, verfüge man aber über die "beste Mannschaft mit dem besten Kader" und werde den Titel verteidigen. Mehr noch: "Bayern kann eine Ära prägen wie Real", vermutet Hamann. Die Madrilenen gewannen die Champions League zwischen 2014 und 2018 viermal.