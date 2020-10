BVB-Zeit ein einziges Desaster? Das sagt Ciro Immobile

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Ciro Immobile erzielte zehn Treffer für den BVB

In der Saison 2014/2015 ging Ciro Immobile für Borussia Dortmund auf Torejagd - mit äußerst überschaubarem Erfolg. Dennoch blickt der Torjäger von Champions-League-Gegner Lazio Rom durchaus positiv auf seine Zeit beim BVB zurück.

"Ich freue mich auf das Spiel, denn ich habe gute Erinnerungen an die Mannschaft und den Verein. Meine Zeit in Dortmund war nicht so negativ, wie oft darüber geschrieben wurde", sagte Immobile in einem Interview beim TV-Sender "Sky".

Immobile hatte für den Revierklub lediglich zehn Treffer in 34 Einsätzen erzielt. Schon nach einem Jahr zog er weiter, zunächst zum FC Sevilla, dann zu seinem Ex-Klub FC Turin und im Sommer 2016 schließlich zu Lazio. Dort entwickelte sich der inzwischen 30-Jährige zu einem der besten Angreifer Europas und gewann im vergangenen Jahr sogar den Golden Shoe als treffsicherster Spieler des Kontinents.

Ciro Immobile: "Der BVB hat ein sehr gutes Team"

Er habe in Dortmund "tolle Menschen kennengelernt, sie haben mir sehr geholfen und ich habe mich immer willkommen gefühlt", so Immobile. "In der Zeit beim BVB habe ich mich sportlich und als Mensch weiterentwickelt. Ich freue mich darauf, alte Bekannte zu treffen."

Mit dem Blick auf die sportliche Ausgangssituation in der Königsklasse zeigte sich Immobile derweil allerdings wenig glücklich mit seinem Ex-Klub als Gegner. "Ich hätte mir eine einfachere Aufgabe gewünscht. Der BVB hat ein sehr gutes Team", erklärte der 42-malige italienische Nationalspieler. In der Champions League gebe es "eben immer starke Gegner", so Immobile.

Neben Dortmund trifft Lazio in der Gruppe F auf den FC Brügge aus Belgien sowie den russischen Vertreter Zenit St. Petersburg. Die Römer und der BVB gelten als Favoriten auf die ersten beiden Plätze, die zum Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse berechtigen. Der Gruppendritte darf nach dem "Abstieg" im neuen Jahr immerhin noch in der Europa League weiterspielen.