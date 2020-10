Psychologe warnt nach Drohung der Schalke-Ultras

Jochen Tack via www.imago-images.de

Das Derby zwischen BVB und FC Schalke 04 wirft seine Schatten voraus

Nach dem 1:1 gegen Union Berlin machten einige Ultras des FC Schalke 04 ihrem Ärger Luft. Die Fans nutzten eine Aussprache mit der Mannschaft, um sie auf das anstehende Revierderby beim BVB einzustimmen - eine heikle Angelegenheit, so die Einschätzung eines Experten.

"Es ist eine Drohung. Einige Spieler motiviert das, andere macht das ängstlich", warnte Sportpsychologe Matthias Herzog im Gespräch mit "Bild". "Menschen können unter Angst nur 60 Prozent ihrer Leistung bringen."

Rund 80 Ultras hatten die Schalke-Stars nach dem Union-Spiel zum Ausgang West gebeten und dort eine klare Ansage an das Team gerichtet.

"Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Das Spiel kann man verlieren. Es kommt aber auf die Art und Weise an", wurde einer der Rädelsführer im Anschluss von mehreren Medien zitiert. "Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich."

FC Schalke 04: Vedad Ibisevic als Hoffnungsträger?

Herzog sieht nun auch die Verantwortlichen der Königsblauen in der Pflicht. "Man sollte mit den Spielern darüber sprechen. Es macht keinen Sinn, es unter den Tisch zu kehren. Die Mannschaft kann die Ansage als Ansporn sehen."

Hoffen darf der Tabellen-17. laut dem Psychologen vor dem schweren Auswärtsspiel beim BVB vor allem auf Neuzugang Vedad Ibisevic, mit seinen 36 Jahren und 343 Bundesligaspielen der erfahrenste Schalke-Profi.

"Machertypen wie ihn pushen solche Ansprachen. Er kann den Harmonie-Typen, auf die so eine Ansage eher hemmend wirkt, jetzt Mut machen. Ibisevic sollte als Vorbild vorangehen, dabei aber nicht überdrehen", so Herzog.

Ibisevic war nach seinem Abgang von Hertha BSC nach der vergangenen Saison ablösefrei zu Schalke gewechselt. Gegen Union gab der Mittelstürmer sein Startelf-Debüt im königsblauen Trikot.