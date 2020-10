Kahn stellt sich auf schlechtere Zeiten beim FC Bayern ein

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Bereitet sich auch auf sportlich schwierigere Zeiten beim FC Bayern vor: Oliver Kahn

Oliver Kahn, künftiger Vorstandschef beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern, stellt sich auch auf sportlich weniger rosige Zeiten in München ein.

"Achtmal in Folge Meister zu werden ist schon eine unglaubliche Leistung der Mannschaft, aber ich bin nicht so blauäugig, davon auszugehen, dass das immer so bleibt", erklärte der 51-Jährige im "GQ"-Interview.

Kahn räumte ein, dass die Spannung in der Bundesliga durch die Dominanz des FC Bayern in den vergangenen Jahren etwas auf der Strecke geblieben sei.

"Die Spannung des Sports entsteht durch die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses", so der frühere Weltklasse-Keeper. "Diese Spannung ist in den letzten Jahren, zumindest was den Titelkampf anbelangt, deshalb verloren gegangen, weil der FC Bayern oft mit relativ vielen Punkten Vorsprung Meister geworden ist."

Aktuell rangiert der amtierende Champions-League-Sieger in der Liga hinter Primus RB Leipzig auf dem zweiten Rang. In der Königsklasse feierte der FCB am Mittwoch einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Atlético Madrid.