Bizarr: Falsche Coronatests in der 2. Bundesliga!

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Die vermeintliche Corona-Infektion von Douglas hat sich als "falsch positiv" herausgestellt

Aufatmen bei den Würzburger Kickers: Wie der Zweitligist am Samstagabend mitteilte, hätten sich die vermeintlichen Corona-Infektionen des Spielers Douglas sowie der beiden Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart als "falsch positiv" herausgestellt.

Darüber seien die Kickers am Samstag nach dem 1:3 beim Hamburger SV von dem zuständigen Labor mündlich informiert worden.

ℹ️ Labor informiert FWK nach Bundesliga-Spiel beim @HSV über „falsch positive“ Ergebnisse! Die Testungen bei Douglas sowie Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart waren – wie das Labor jetzt bestätigte – nicht positiv, sondern negativ: 👉 https://t.co/RaDxe1A9xT 🔴⚪ #HSVFWK #WÜR2BURG pic.twitter.com/BvLJcRm8Dg — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) 24. Oktober 2020

"Alle drei Personen werden demzufolge am Mannschaftstraining teilnehmen können. Zudem hat der FWK am Samstagvormittag in Hamburg Schnelltests durchgeführt, die bei allen Beteiligten negativ waren", teilte der Klub, der sich nicht weiter zu dem Thema äußern wollte, mit.